- 북미·유럽 진출 60개사 선정, 하반기 현지 프로그램 통해 진출 지원 강화 - 지난해 본격 추진 이후 26건 실증, 1228만 달러 규모 수출·해외투자 유치

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부는 북미와 유럽시장 진출을 지원할 연구개발특구 소재 60개 우수 기업을 글로벌 부스트업 사업 지원 대상으로 신규 선정했다고 밝혔다.

선정된 기업들은 국내에서 글로벌 IR 및 사업화 역량을 강화한 뒤, 올해 하반기부터 현지 프로그램을 통해 수요처 발굴과 해외 실증(proof of concept, PoC)을 지원받게 된다.

연구개발특구는 연구에서 창업, 사업화(특구육성 R&BD 등), 투자(연구개발특구펀드), 글로벌 진출까지 이어지는 전주기 지원체계를 구축해 기업 성장을 돕고 있다. 이러한 전주기 지원은 각 단계별로 기업의 기술 경쟁력을 축적하고, 최종적으로 글로벌 시장에서 성과로 이어지도록 설계되어 있다.

특히 과기정통부는 연구개발특구의 지원을 통해 축적된 기업 경쟁력이 해외 시장에서 본격적인 성과로 이어질 수 있도록, 지난해부터 ‘글로벌 부스트업 사업’을 추진하고 있다.

이 사업은 연구개발특구 딥테크 기업의 글로벌 수요처 매칭, 현지 실증(PoC) 연계, 국제공동 기술사업화(R&BD) 등 종합적인 지원을 통해 연구개발특구 기업의 글로벌 시장 진출을 뒷받침하고 있다.

글로벌 부스트업 사업의 경우, 짧은 지원 기간에도 불구하고 사업 첫해 26건의 PoC가 북미·유럽 현지 수요처와 연계, 1228만 달러 규모의 수출 및 해외투자 유치와 해외법인 설립 3건의 성과를 창출했다.

지큐티코리아는 양자센서 활용 바이오 진단기기를 개발하는 대덕특구기업으로, 현지 실증(PoC) 연계를 통해 북미 현지에서 기술경쟁력을 입증하며, 글로벌 진출지원 8개월만인 올해 1월 캐나다 양자컴퓨팅 전문기업으로부터 10억원 규모의 해외투자를 유치했다.

대덕특구 반도체 액체냉각솔루션 기업 쿨마이크로는 글로벌 진출지원 5개월만인 지난해 10월 미국 산호세에 해외법인을 설립하며 북미 시장 진출 기반을 마련했다. 특히 1월 실리콘밸리 기반의 글로벌 벤처캐피탈로부터 5억원 규모의 해외투자를 유치했다.

난치성 신경계 질환 혁신치료제를 개발하는 홍릉특구 바이오기업 뉴라클사이언스는 글로벌 진출지원 3개월만인 지난해 8월 미국계 글로벌 벤처캐피탈로부터 5억원 규모 해외투자를 유치하며, 글로벌 바이오 시장에서 기술 경쟁력을 인정받았다.

과기정통부는 이러한 글로벌 부스트업 사업의 지원효과 및 실질적 성과를 토대로 올해 글로벌 진출 지원 권역을 기존 미국·유럽 중심에서 아시아로 확대한다.

이를 위해 현지 실증(PoC) 연계를 지원할 40개사를 올해 6월까지 추가 선정해 싱가포르 등을 중심으로 한 아시아 시장 진출을 지원할 계획이다. 현지 실증과 수요처 매칭을 통해 연구개발특구기업의 시장 다변화와 글로벌 경쟁력 강화를 도모한다는 전략이다.

구혁채 과기정통부 제1차관은 “연구개발특구는 기술발굴부터 R&BD, 사업화, 투자, 해외 진출까지 이어지는 지원체계를 통해 기업 경쟁력을 강화해 왔고, 이러한 경쟁력이 글로벌 무대에서도 성과로 이어지고 있다“며 “연구개발특구 기업이 기술력과 사업 역량을 갖춘 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.