크리스토퍼 놀란의 영화 《인터스텔라》는 블랙홀과 웜홀을 가로지르는 거대한 우주 서사시처럼 보이지만, 그 시작은 지독하리만큼 현실적인 지상의 풍경에서 출발한다. 끝이 보이지 않는 먼지 폭풍이 몰아치는 들판, 녹슨 트랙터를 몰며 마른 옥수수밭을 일구는 전직 미항공우주국(NASA) 파일럿 쿠퍼의 모습이다. 쿠퍼가 흙먼지 날리는 옥수수밭에서 낡은 트랙터를 고치는 이유는 단순한 실업 때문이 아니다. 인류가 더 이상 우주를 향한 투자를 감당할 수 없을 만큼 가난해졌기 때문이다. 하지만 그의 집 안에서 일어난 기묘한 중력 이상 현상은 그를 다시 먼지투성이 대지 밖으로 끌어낸다. 딸 머피의 방에서 책들이 이유 없이 떨어지며 남긴 신호는 단순한 유령의 장난이 아니라, 시공간이 뒤틀리며 보내온 고차원의 메시지였다. 쿠퍼는 이 신호를 추적해 비밀리에 유지되던 NASA의 기지에 도달하고, 그곳에서 인류를 구원할 유일한 계획에 동참하게 된다.

그 계획의 핵심은 아인슈타인의 상대성 이론이 실체화된 우주 여행이다. 거대한 질량을 가진 블랙홀 주변에서는 중력의 영향으로 시간이 느리게 흐른다는 아인슈타인의 통찰은 쿠퍼에게 가혹한 선택을 강요한다. 우주에서의 한 시간이 지구에서의 수년과 맞바꿔지는 상대적 시간의 장난 속에서, 그는 어린 딸의 곁을 떠나 인류의 새로운 터전을 찾아 웜홀 너머로 몸을 던진다. 중력이 시공간을 휘게 만든다는 물리학의 법칙이 사랑하는 가족과 영원히 작별할지도 모르는 경제적·심리적 기회비용으로 치환되는 순간이다. 한때 인류는 중력을 극복하고 성층권 너머를 꿈꿨다. 그러나 영화 속 지구는 더 이상 우주선을 쏘아 올리지 않는다. 밀은 이미 멸종했고, 콩과 채소들도 병충해를 견디지 못해 사라졌다. 인류가 마지막으로 매달린 생명줄은 오직 옥수수뿐이다. 첨단 산업은 멈췄고, 인류는 성장 대신 생존을 선택해야 하는 처지로 내몰린다. 학교 교장은 파일럿이었던 쿠퍼에게 냉정하게 선언한다. 우리는 더 이상 엔지니어가 필요 없으며, 지금 우리에게 절실한 건 농부라고 말이다.

이 대사는 영화 전체를 관통하는 가장 경제학적인 문장이다. 문명이 언제 화려한 성장의 시대를 끝내고 처절한 생존의 시대로 퇴행하는지를 단적으로 보여주기 때문이다. 흥미로운 점은 영화 밖 현실의 온도 차다. 지금 전 세계는 인공지능(AI)이 인간의 지능을 추월하는 ‘싱귤래리티’를 논하며 유토피아 혹은 디스토피아를 설계하느라 분주하다. 생성형 AI가 시를 쓰고 코딩을 하며 인간의 노동을 대체하는 실리콘밸리의 화려한 잔치는 당장이라도 인류를 새로운 진화의 단계로 이끌 것만 같다. 하지만 《인터스텔라》의 카메라는 그 화려한 알고리즘 뒤편에 숨은 취약한 물리적 기반을 응시한다. 아무리 뛰어난 AI가 있어도 대지가 산성화를 견디지 못하고 식량이 고갈되면, 슈퍼컴퓨터는 그저 전력을 소비하는 고철 덩어리에 불과하다는 서늘한 경고다. 첨단 기술의 정점에서 다시 흙을 만지는 농부의 시대로 회귀하는 역설은, 자원이라는 물리적 제약이 기술이라는 가상 세계를 어떻게 무너뜨리는지 극명하게 대조한다.

이러한 영화적 상상은 2026년 현재의 국제 정세와 소름 끼칠 정도로 맞닿아 있다. 지금 세계 경제를 집어삼키고 있는 것은 화려한 AI의 연산 속도가 아니라, 중동의 뜨거운 모래바람과 화약고의 불꽃이다. 이란을 둘러싼 군사적 충돌은 이제 통제 불능의 국면으로 치닫고 있다. 특히 세계 원유 공급의 혈맥인 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄 위기에 직면하면서 글로벌 에너지 공급망은 마비 상태에 빠졌다. 전 세계 해상 원유 물동량의 약 20%가 통과하는 이 좁은 수로가 막히자 시장은 즉각 발작했다. 국제 유가는 단 일주일 사이 무려 33.3%나 폭등하며 1980년대 초 2차 오일쇼크 이후 40여 년 만에 가장 가파른 상승 곡선을 그렸다.

정치적 긴박감은 상황을 더욱 최악으로 몰고 간다. 재집권 이후 강경 노선을 고수하고 있는 트럼프 대통령은 초기 신중론에서 벗어나 이제 이란을 완전히 함락시키겠다는 초강수를 두고 있다. 그는 과거 쿠바 미사일 위기 당시의 전쟁 불사론까지 들먹이며 중동에서의 전면전을 시사하고 있으며, 이는 시장에 극도의 공포를 불어넣고 있다. 전쟁이 장기화 조짐을 보이면서 중동은 단순히 지역적 분쟁지를 넘어 미국과 중국의 거대한 패권 대결장으로 변모했다. 에너지 자원을 확보하려는 중국의 전략적 지원과 이를 저지하려는 미국의 봉쇄 작전이 충돌하며 세계 경제는 진영 간의 거대한 균열을 노출하고 있다.

이러한 공급 충격은 경제학적 재앙인 스태그플레이션의 전조를 드리운다. 성장은 멈추고 물가만 치솟는 이 기묘한 괴물은 정책 당국의 손발을 묶어버린다. 미국 경제 지표는 이미 비명을 지르고 있다. 2026년 2월 미국 고용 지표는 예상치를 크게 밑돌며 약 9만 명 감소했고, 실업률은 4%대 중반까지 치솟았다. 실질 성장률 역시 2025년 3분기 4%대 중반(연율)에서 4분기에는 1%대 초반으로 급제동이 걸렸다. 고용이 흔들리고 성장이 둔화되는데 유가만 폭등하는 이 상황은, 기술의 진보가 자원의 한계에 부딪혀 멈춰 선다는 로버트 솔로의 경고를 현실로 소환한다. 우리는 AI라는 우주선을 쏘아 올리려 하지만, 정작 발밑의 연료는 바닥나고 대지는 불타고 있는 격이다.

이러한 지표의 충돌은 경제학적 상식이 통하지 않는 ‘불확실성의 시대’가 도래했음을 의미한다. 전통적인 경제학 프레임에서 고용이 줄어들면 소비가 위축되고 물가는 하락하는 것이 일반적이지만, 지금은 에너지라는 필수 자원이 공급망의 목을 죄며 물가를 강제로 끌어올리고 있다. 이는 기업에게는 생산 비용의 폭증을, 가계에게는 실질 소득의 급감을 강요하는 가혹한 이중고다. 특히 인공지능 산업에 투입되는 막대한 전력 소모량과 데이터 센터 유지를 위한 냉각수 수요는 가뜩이나 부족한 자원 시장에 기름을 붓고 있다. 가상 세계의 풍요를 약속했던 기술이 역설적으로 물리 세계의 자원 고갈을 가속화하며 스태그플레이션의 늪을 더 깊게 파고 있는 셈이다.

결국 지금의 위기는 단순히 돈을 풀거나 조여서 해결할 수 있는 차원을 넘어섰다. 자원의 효율적 배분이라는 경제학의 본질적 질문이 다시금 고개를 든다. 우리가 AI 알고리즘의 최적화에 매달리는 동안, 정작 그 알고리즘을 돌릴 전기를 어떻게 확보할지, 봉쇄된 해협을 대신할 에너지는 어디에 있는지에 대한 실질적인 대안은 공백 상태다. 로버트 솔로가 경고했듯, 기술이라는 날개가 아무리 화려해도 자원이라는 토양이 척박해지면 비행은 멈출 수밖에 없다. 인류가 별을 향해 쏘아 올린 우주선이 연료 부족으로 지상에 곤두박질치기 전에, 우리는 ‘성장률’이라는 숫자 뒤에 숨겨진 ‘자원의 생존 능력’을 냉정하게 재점검해야 한다.

영화의 클라이맥스에서 쿠퍼는 블랙홀 가르강튀아의 사건의 지평선을 넘어 5차원의 공간 테세렉트에 도달한다. 그곳에서 그는 시공간을 초월해 과거의 자신과 딸 머피에게 메시지를 보낸다. 그리고 마침내, 우주에서 수십 년을 보낸 쿠퍼는 노인이 되어 임종을 앞둔 딸 머피와 재회한다. 젊은 모습 그대로인 아버지와 백발이 성성한 할머니가 된 딸이 마주 잡은 손은, 인간이 기술과 과학으로 극복하려 했던 시간의 무게와 그럼에도 불구하고 변하지 않는 인적 가치의 숭고함을 보여준다. 머피는 아버지에게 말한다. 아버지는 약속을 지켰고, 이제는 떠나도 좋다고. 이 장면은 경제학이 놓치고 있는 가장 중요한 지점을 시사한다. 경제학은 흔히 인간을 현재의 효용을 극대화하는 이기적 존재로 가정하지만, 정작 인류를 암흑기에서 건져 올린 것은 당장의 이익이 아닌 '미래 세대에 대한 조건 없는 사랑'이었다는 사실이다. 쿠퍼가 사건의 지평선 너머로 몸을 던진 것은 자신의 생존을 위해서가 아니라, 딸 머피가 살아갈 시간을 벌어주기 위함이었다. 수치로 환산할 수 없는 이 희생적 선택이 결국 멈춰버린 인류의 성장 엔진을 다시 돌리는 임계점이 되었다.

백발이 성성해진 딸이 여전히 젊은 아버지의 손을 잡으며 미소 짓는 순간, 시공간을 가로지른 중력의 파동은 단순한 물리학적 현상을 넘어 세대와 세대를 잇는 신뢰의 고리가 된다. 머피는 아버지가 돌아올 것을 믿었기에 평생을 바쳐 중력 방정식을 풀었고, 쿠퍼는 딸이 반드시 답을 찾아낼 것을 믿었기에 어둠 속으로 기꺼이 자신을 던졌다. 이 지독하리만큼 아름다운 신뢰야말로 사회적 자본의 정점이자, 어떠한 경제적 공황도 무너뜨릴 수 없는 인류 최고의 자산이다.

국가의 재건과 위기 극복은 단순히 수치상의 GDP나 유가 안정화가 아니라, 다음 세대에게 어떤 세상을 물려줄 것인가라는 약속을 이행하는 과정이라는 점이다. 우리는 지금 어디에 서 있는가. 화성 정복과 인공지능의 유토피아를 꿈꾸며 별을 향해 나아가고 있다고 믿었으나, 어느덧 에너지 위기와 지정학적 전쟁이라는 거대한 먼지 폭풍 속에 갇혀버렸다. 트럼프의 거친 언사와 호르무즈 해협의 파도, 그리고 차갑게 식어가는 고용 지표는 우리가 더 이상 화려한 엔지니어의 시대에 살고 있지 않음을 통보한다.

성장의 시대가 저물고 생존의 문법이 지배하는 옥수수밭의 현실이 우리를 기다리고 있다. 우리가 끝내 포기하지 말아야 할 것은 옥수수밭에 물을 주는 정직한 노동과 하늘을 향한 끝없는 호기심이다. 《인터스텔라》의 결말이 그랬듯, 답은 결국 파괴된 지표면 너머가 아니라 인간 내면의 연대와 지적 유산을 포기하지 않는 태도에 있다. 늙어버린 딸 머피가 인류를 구원한 방정식을 풀어낼 수 있었던 것은 아버지가 남긴 낡은 손목시계의 초침 소리를 믿었기 때문이다.

우리에게 필요한 경제학 역시 차가운 수식의 나열이 아니라, 위기 속에서도 공동체의 가치를 보존하려는 인본주의적 결단이다. 유가가 폭등하고 전운이 감도는 척박한 대지 위에서도 우리가 여전히 별을 바라보아야 하는 이유는, 생존 그 자체가 목적이 아니라 우리가 지켜내야 할 다음 세대의 찬란한 태양이 아직 저 너머에 있기 때문이다. 인류의 역사는 언제나 불가능해 보이는 중력을 이겨내고 다음 장으로 넘어가는 과정이었다. 결국 답을 찾을 것이다.

늘 그랬듯이. 비록 그 길이 먼지 폭풍을 뚫고 지나가는 고통스러운 여정일지라도, 우리는 결국 사건의 지평선을 넘어 다음 세대의 손을 잡아야만 한다. 먼지 쌓인 책장에서 떨어지는 메시지를 읽어내듯, 지금의 경제 위기가 우리에게 던지는 본질적인 질문을 놓치지 말아야 한다. 우리는 과연 다음 세대에게 ‘시간’이라는 가장 소중한 자원을 온전히 물려줄 준비가 되어 있는가. 그 질문에 답하는 것이야말로 진정한 의미의 경제학적 구원이 될 것이다. 옥수수밭 끝자락에서 다시 우주를 꿈꾸는 쿠퍼의 눈빛처럼, 우리의 시선은 오늘을 견디는 생존을 넘어 내일의 별을 향해 있어야 한다.

크리스토퍼 에드워드 놀란

크리스토퍼 에드워드 놀란(1970. 7.~)은 영국의 영화 감독, 각본가, 영화 제작자이다. 영화 《오펜하이머》를 통해 제96회 아카데미상 감독상을 수상하였다. 유니버시티 칼리지 런던(UCL)을 졸업했다. 《미행》으로 데뷔하여 두 번째 작품 《메멘토》로 크게 성공했다. 이후 작품으로는 《인셉션》, 다크 나이트 3부작 《배트맨 비긴즈》, 《다크 나이트》, 《다크 나이트 라이즈》와 《인터스텔라》 《덩케르크》 등이 있다.