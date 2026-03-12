식약처와 쌀·무·배추 마이크로시스틴 공동조사 결과 발표

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부와 식품의약품안전처는 낙동강 인근 재배지에서 수거한 쌀, 무, 배추 총 60건을 대상으로 녹조독소 실태조사를 실시한 결과, 모두 불검출됐다고 12일 밝혔다.

정부는 녹조 발생이 심한 낙동강 인근에서 생산되는 농산물에 대한 국민 불안을 해소하기 위해 녹조독소 실태조사를 추진, 그간 시민사회와 녹조독소 실태를 연구해 온 경북대학교 산학협력단에 조사를 의뢰했다.

이번 실태조사는 2025년 10월부터 2026년 2월까지 낙동강 인근 지역에서 재배 중인 농산물의 생산량, 수확시기 등을 고려해 쌀(40건), 무(10건), 배추(10건) 대상 공인시험법으로 녹조독소 3종(MC-LR, YR, RR)을 검사했다.

조사대상 지역은 그간 조류경보 발령이 잦은 지역 중 시민사회 의견을 수렴해 선정했고, 경북대와 기후부, 식약처, 농식품부가 농가의 협조를 얻어 재배지에서 농산물을 공동으로 수거했다.

조사기관인 경북대가 수거 검체의 전처리부터 분석을 수행하는 동시에 민간기관인 KOTITI시험연구원(식품시험검사기관)이 분석을 진행했다. 이후 두 기관의 분석결과를 식품, 농화학 등 분석 분야 전문가가 비교·검증해 조사의 투명성과 객관성을 높였다.

식약처는 이번 조사결과에서 녹조독소가 검출되지는 않았지만, 매년 녹조가 발생하고 있는 상황을 고려해 상시적인 안전관리를 위해 인체독성참고치 등 식품 중 녹조독소의 인체위해성을 평가할 수 있는 지표를 3월중 공개할 계획이다.

기후부는 녹조 문제에 체계적으로 대응하기 위해 주요 하천·호소 등 공공수역을 대상으로 올해부터 녹조계절관리제를 시행하는 한편 이번 실태조사 결과를 토대로 관계부처와 조사 시기, 품목, 건수 등을 검토해 추가 조사를 실시할 예정이다.