[헤럴드경제=서정은 기자] 현대엔지니어링은 국제 디자인 어워드인 ‘이프(iF) 디자인 어워드 2026’에서 본상(Winner) 2건을 수상했다고 12일 밝혔다.

세계 3대 디자인상으로 꼽히는 ‘iF 디자인 어워드’는 제품 디자인, 건축, 서비스 디자인 등 총 9개 부문에서 심미성과 기능성, 사회적 가치 등을 종합적으로 평가해 매년 우수 제품을 선정한다.

올해 현대엔지니어링은 ‘인테리어 아키텍처(Interior Architecture)’ 부문에서 ‘현대자동차 인도 신사옥(Hyundai Motors India HQ)’과 ‘루카831(LUCA831)’로 본상을 수상했다.

현대엔지니어링이 시공한 ‘현대자동차 인도 신사옥’은 현대차 인도 법인의 중심 사옥으로서 인도의 기후∙문화∙환경적 특성을 깊이 고려해 설계됐다. 인도 기후를 고려한 풍성한 내외부 조경과 태양광 패널, 자연 채광, 전기차 충전소 등 다양한 요소를 통해 지속가능한 환경을 조성했다.

‘루카831’은 서울 강남대로 중심부에 위치한 하이엔드 오피스텔로 건물 외관 전체에 적용된 아치형 디자인이 도심 속에서 독보적 존재감을 드러낸다. 현대엔지니어링은 ‘루카831’을 통해 강남이라는 밀도 높은 도심 속에서 주거와 비즈니스, 전통성과 현대성이 공존하는 도시형 레지던스의 새로운 기준을 제시했다.

현대엔지니어링 관계자는 “현대엔지니어링은 국내외 유수의 디자인 공모에서 연속적으로 수상하며 독보적인 디자인 역량을 입증하고 있다”며 “앞으로도 차별화된 기술과 철학을 바탕으로, 사용자 편의성뿐 아니라 심미적∙환경적 요소까지 고려한 공간을 만들어 나가겠다”고 말했다.