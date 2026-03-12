노사발전재단, 기업 지원제도 안내·직업훈련 정보 제공

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노사발전재단이 기업 지원제도 안내와 중장년 구직자 취업 연계를 위한 지역 고용 설명회를 열고 대구 지역 맞춤형 고용 생태계 구축에 나섰다.

노사발전재단 영남지사는 12일 대구 창조경제혁신센터 본원 C-quad에서 기업 관계자와 구직자 등 약 100명이 참석한 가운데 ‘2026년 대구 세대 상생 고용 통합 설명회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 기업에는 다양한 고용 지원 제도를 안내하고, 구직자에게는 직무 교육과 취업 기회를 제공해 지역 기반의 고용 활성화를 지원하기 위해 마련됐다.

행사는 ‘기업 지원 세션’과 ‘구직자 세션’, 현장 면접 프로그램인 ‘매칭데이’로 구성됐다. 1부 기업 지원 세션에서는 노사발전재단 각 센터 사업과 중장년내일센터의 기업 지원 서비스가 소개됐다. 이어 2부 구직자 세션에서는 한국폴리텍대학의 자격증 취득부터 취업까지 이어지는 직업훈련 과정과 지역 수요 맞춤형 교육 과정이 안내됐다.

특히 행사장에 마련된 ‘매칭데이’에서는 중장년 채용 계획이 있는 기업과 구직자가 현장에서 1차 면접과 상담을 진행하며 채용 연계 기회를 제공했다. 이 과정에서 중장년 재취업을 지원하는 ‘경력지원제’도 활용됐다.

오유경 노사발전재단 영남지사 지사장은 “이번 설명회는 기업과 구직자가 상생하는 지역 고용 모델을 확인하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 기업의 인건비 부담을 완화하고 중장년의 역량 강화를 지원하는 맞춤형 프로그램을 확대해 지역 내 고용 활성화를 이어가겠다”고 말했다.