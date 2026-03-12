노동부, 세종서 ‘제1차 지역고용아카데미’ 개최 지역고용활성화법 제정 검토…초광역 협력·‘버팀이음 프로젝트’ 가동

[헤럴드경제=김용훈 기자] 인공지능(AI)과 탄소중립 등 산업 전환이 가속화되는 가운데 정부가 지역 주도의 일자리 정책 혁신을 본격 추진한다. 지방자치단체가 지역 상황에 맞는 고용 정책을 직접 설계하고 대응하는 구조를 강화해 산업 변화에 따른 고용 충격에 선제적으로 대응하겠다는 구상이다.

고용노동부는 12일 세종컨벤션센터에서 전국 지방자치단체 일자리 담당자와 수행기관 관계자 등 300여명이 참석한 가운데 ‘2026년 제1차 지역고용아카데미’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 인공지능(AI) 기반 디지털 전환과 탄소중립 등 산업 구조 변화 속에서 지역이 주도적으로 고용 위기에 대응하고 새로운 성장 동력을 발굴할 수 있도록 정책 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

정부는 이번 아카데미를 계기로 기존 일자리 정책의 패러다임을 전환하고 지역 주민이 체감할 수 있는 실질적인 고용 성과 창출에 정책 역량을 집중한다는 방침이다. 단순한 취업자 수 확대 등 외형적 지표 중심 정책에서 벗어나 일자리의 질 개선을 중심으로 정책을 추진하겠다는 것이다.

기초자치단체 간 협업과 초광역 단위 연계를 확대해 정책 사각지대를 줄이고, 고용 상황이 급격히 악화되는 지역에 선제적으로 대응하는 ‘버팀이음 프로젝트’를 가동해 지역 고용 안전망을 강화할 계획이다.

정부는 지방자치단체가 지역 맞춤형 고용 정책을 보다 자율적으로 기획·집행할 수 있도록 법적 기반 마련에도 나선다. 이를 위해 (가칭) ‘지역고용활성화법’ 제정을 추진하면서 현장의 다양한 의견을 수렴할 예정이다.

이날 행사에선 ‘AI 시대, 인공지능과 함께하는 일자리 정책’을 주제로 특강이 진행돼 기술 변화가 고용시장에 미치는 영향과 대응 전략을 논의했다. 또 청년들이 지역을 떠나지 않고 정착할 수 있도록 지역 특성에 맞는 일자리 모델을 발굴하고 중앙정부와 지방정부가 협력해 청년의 일터와 삶터를 함께 지원하는 방안도 논의됐다.

임영미 노동부 고용정책실장은 “AX와 GX로 대표되는 산업 전환의 거대한 변화 속에서 지역이 스스로 현장의 위기를 진단하고 대응 전략을 마련하는 노력이 중요하다”며 “지역 고용정책의 핵심 주체로서 현장의 작은 목소리에도 귀 기울여 달라”고 말했다.