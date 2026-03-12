총 847세대 규모, 공공지원 민간임대 16일 청약, 19일 당첨자 발표 예정 ‘푸르지오’ 상품성 적용…13일 견본주택 개관

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 인천 영종국제도시에서 최대 10년간 거주할 수 있는 ‘운서역 푸르지오 더 스카이 2차’를 본격적으로 공급한다.

12일 대우건설에 따르면 ‘운서역 푸르지오 더 스카이 2차’는 인천광역시 중구 운서동 3106-1 일원에 조성된다. 지하 2층~지상 25층, 총 847세대 규모로 전 세대가 실거주자들의 선호도가 높은 중소형 평면으로 구성된다. 전용면적별 가구수는 ▷69㎡ 546세대 ▷79㎡ 47세대 ▷84㎡ 254세대다. 입주는 8월 예정이다.

청약 접수는 16일 한국부동산원 청약홈을 통해 신청 가능하며, 당첨자 발표는 19일이다. 이후 24~29일 서류접수를 거쳐 4월 2~7일까지 계약이 진행된다.

공공지원 민간임대주택으로 공급돼 청약 진입 장벽도 낮다. 만 19세 이상 무주택 구성원이라면 청약통장 가입 여부와 관계없이 전국 누구나 신청 가능하다. 단 세대당 1건만 청약 가능하다. 재당첨 제한도 없으며, 거주기간 동안 무주택 자격이 유지된다.

일반 분양 아파트와 달리 양도세·취득세·종부세 등 각종 세금 부담이 없고, 최대 10년간 안정적인 거주가 가능하다. 보증금은 주택도시보증공사(HUG) 보증을 통해 반환이 보장되며, 임대료 상승률도 연 5% 이내로 제한된다.

임대료는 표준형 기준 ▷69㎡ 일반공급(보증금 1억3000만원, 월 41만7000원) ▷69㎡ 특별공급( 보증금 1억3000만원, 월 14만7000원) ▷79㎡ 특별공급(보증금 1억5000만원, 월 16만2000원) ▷84㎡ 일반공급(보증금 1억6000만원, 월 49만4000원) ▷84㎡ 특별공급(보증금 1억6000만원, 월 16만7000원) 수준으로 책정됐다.

공항철도 운서역을 통해 김포공항 및 서울 도심으로 이동이 편리하다. 인천국제공항고속도로, 제2경인고속도로, 하늘대로 등 광역 교통망도 갖춰져 있다. 특히 지난 1월 청라하늘대교 개통으로 인천 청라·서울 서부권 접근성이 개선됐다. 제2인천국제공항철도(예정)와 서해남북평화도로(계획) 개통 시 교통 편의성은 더욱 높아질 전망이다.

단지 바로 앞 인천윤슬초등학교가 올해 3월 개교했고, 인근에는 인천국제고, 인천하늘고, 과학고 등이 있다. 주변에는 근린공원과 백운산, 씨사이드파크 등 녹지 공간도 풍부하다. 운서역 중심상권을 비롯해 국내 최대 복합 리조트 인스파이어와 파라다이스시티도 인근에 위치한다.

‘운서역 푸르지오 더 스카이 2차’는 앞서 공급된 ‘운서역 푸르지오 더 스카이 1차’에 이은 추가 공급이다. 대우건설은 푸르지오 브랜드의 설계 기준과 주거 철학을 반영한다.

단지 곳곳에 선큰광장과 주민 산책로, 티 하우스 등을 마련하고 전 세대 남향 위주 배치로 채광과 통풍을 극대화한다. 단지 내 커뮤니티 시설 ‘그리너리 라운지’는 물론 단지 1층에는 맞벌이 부부를 위한 국공립 어린이집과 어르신들을 위한 시니어클럽도 조성된다.

대우건설 관계자는 “최근 분양가 급등, 대출규제 강화 등으로 주거비 부담이 높아진 상황에서 ‘공공지원 민간임대’의 장점이 더욱 부각되고 있다”라며 “운서역 푸르지오 더 스카이 2차는 일반 분양 브랜드 아파트와 동등한 상품성을 누리면서도 주변 시세 대비 주거비 부담은 낮출 수 있다”고 했다.

견본주택은 13일 개관한다. 인천광역시 중구 운서동 일원에 위치한다.