강태선 애국지사 위문 및 국립제주호국원 참배 제주 준보훈병원 첫도입 앞두고 위탁병원 점검 제주지사 면담 후 제주 4·3 참배 및 유족 면담

[헤럴드경제=전현건 기자] 권오을 국가보훈부 장관은 12일 제주특별자치도를 방문한다. 생존 애국지사 위문을 비롯한 제주도 주요 보훈현장을 점검하고 지역 현안을 듣는 등 현장 행보에 나선다.

권 장관은 이날 제주도에 거주하는 유일한 생존 애국지사인 강태선 지사의 자택을 방문하는 것으로 공식 일정을 시작한다.

권 장관은 강 지사를 만나 조국독립을 위해 헌신한 것에 깊은 존경과 감사를 표하고, 건강과 생활 환경 등을 살필 예정이다.

이어 제주지역 보훈단체장들과 함께 국립제주호국원을 참배하며 국가를 위해 헌신한 영령들의 넋을 기린 이후 간담회를 갖을 계획이다.

권 장관은 또 제주도내 준보훈병원 도입을 앞두고 보훈 위탁병원인 제주대학교병원을 찾아 보훈대상자의 진료 현장을 점검하고 입원해 있는 국가유공자를 위문한다.

준보훈병원은 국정과제인 ‘보훈의료·복지 사각지대 해소’를 뒷받침하기 위한 핵심 조치다. 보훈부는 보훈병원이 없는 지역의 공공병원을 준보훈병원으로 지정해 보훈병원 수준의 진료를 제공함으로써 보훈가족에 대한 의료 서비스와 접근성 향상을 기대하고 있다.

이를 위한 관련 법률 일부개정안(국가유공자법 등 8개 법률)도 지난 1월 29일 국회 본회의를 통과한 후 지난달 10일 국무회의에서 의결됐으며, 오는 8월 시행을 앞두고 있다.

13일에는 오영훈 제주특별자치도지사 면담 후 제주 4·3평화공원을 찾아 4·3희생자들을 추모할 예정이다. 참배 후 제주4·3희생자유족회와 만나 유가족들의 의견을 경청하며 아픔을 위로하는 시간을 가질 계획이다.

특히 권 장관은 고(故) 박진경 대령의 국가유공자 등록 결정 취소 및 보훈심사위원회 심의와 관련해 법률과 절차에 따라 공정하게 진행할 계획임을 설명할 예정이다.

권 장관은 “이번 방문을 통해 제주지역 보훈가족분들의 목소리를 더 낮은 자세로 듣고, 지역의 다양한 보훈 현안을 함께 풀어가기 위해 적극적으로 소통할 것”이라며 “현장에서 확인한 애로사항과 건의사항 등을 바탕으로 국가와 국민을 위한 ‘특별한 희생에 특별한 보상과 지원’을 실현하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.