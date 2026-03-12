MTIA 4종 6달 주기 순차 배치 엔비디아·AMD·구글 등 외부 AI 칩 대규모 공급 계약 HBM 공급 부족엔 “우려”

[헤럴드경제=김영철 기자] 메타가 자체 AI 칩을 새로 선보였다. 그동안 엔비디아·AMD·구글 등과 인공지능(AI) 칩 대규모 공급 계약을 맺은데 이어 자체 AI 칩 개발 난항설을 불식한 것이다.

11일(현지시간) 메타는 ‘메타 훈련·추론 가속기’(MTIA) 칩 제품군인 MTIA 300과 400, 450, 500 등 자체 AI 칩 4종을 공개했다. 이 가운데 MTIA 300은 현재 생산에 돌입했고, 나머지 3종은 각각 약 6개월 주기로 내년까지 데이터센터에 배치할 계획이다.

MTIA 300은 페이스북·인스타그램 등 메타의 사회관계망서비스(SNS)에서 콘텐츠를 추천해주는 모델에 최적화한 칩이다. ‘아이리스’라는 코드명으로 알려진 MTIA 400은 이를 기반으로 생성 AI 모델 지원을 추가한 칩이다.

MTIA 450과 500은 AI 추론에 특화한 칩으로, 추론 성능의 핵심인 고대역폭메모리(HBM)의 대역폭을 크게 늘린 것이 특징이다.

메타는 엔비디아·AMD의 그래픽처리장치(GPU) 등 외부 칩을 도입하는 것과 자체 칩을 생산하는 것을 병행하는 데 대해 “주류 칩은 가장 까다로운 작업인 AI 훈련을 위해 설계돼 추론과 같은 작업에는 비용 효율성이 떨어진다”며 “MTIA는 반대로 추론에 최적화했다”고 설명했다.

이지운 송 엔지니어링 담당 부사장은 링크트인에 “AI 모델이 전통적인 칩 개발 주기보다 더 빠르게 진화하고 있다”며 “우리는 단일 설계에 장기적으로 베팅하기보다 반복해서 개선하기로 했다”고 개발 주기를 6개월 단위로 짧게 설정한 전략의 배경을 설명했다.

다만 송 부사장은 자체 칩 개발과 관련해 전 세계적인 메모리 칩 부족 현상을 걱정하기도 했다. 그는 “HBM 공급 (부족)에 대해 매우 우려하고 있다”면서도 “하지만 계획 중인 생산량에 (메모리) 공급은 확보했다고 보고 있다”고 미 경제방송 CNBC에 전했다.

앞서 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 메타가 자체 AI 칩 개발에 어려움을 겪어 ‘올림퍼스’라는 코드명으로 추진해온 AI 훈련용 칩 개발을 취소하고, ‘아이리스’ 계획에서도 버전 하나를 폐기했다고 전한 바 있다. 메타는 이에 따라 훈련용으로는 외부 칩을 도입하고 추론용으로는 자체 칩을 생산해 효율성을 높이려는 계획으로 선회한 것으로 풀이된다.

메타는 지난달 엔비디아와 수백억 달러, AMD와 1000억달러 규모의 AI 칩 공급 계약을 잇달아 체결했고 구글과도 수십억 달러 규모의 AI칩 임대 계약을 맺은 바 있다.