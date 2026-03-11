홈페이지 라이브캠 중계

[헤럴드경제(구례)=박대성 기자] 국가유산 천연기념물인 ‘구례 화엄사 화엄매(華嚴梅)’ 홍매화의 개화 상황이 실시간으로 중계된다.

대한불교조계종 제19교구 본사 지리산대화엄사(주지 우석스님)는 오는 14일 오전 9시부터 화엄사 홈페이지 라이브캠(Live Cam)을 통해 개화 상황을 중계한다고 밝혔다.

화엄사 홍매화는 지난 6일 오후 2시경 첫 꽃망울을 터뜨리며 본격적인 개화를 시작했으며, 현재 약 0.1%의 개화율을 보이고 있다.

화엄사 홍보기획위원회는 “이번 주말부터 기온이 점차 오르면서 홍매화의 개화가 본격적으로 진행돼 고고하고 아름다운 자태를 드러낼 것으로 예상된다”고 전했다.

지리산 해발 약 450m에 자리한 화엄사 홍매화는 매년 봄의 시작을 알리는 대표적인 명소로 많은 상춘객들이 찾는 봄꽃 명소로 알려져 있다.

사찰 측은 올해도 ‘구례 화엄사 화엄매 홍매화·들매화 사진 콘테스트’를 오는 29일까지 진행 중이다. 구례 산수유 축제도 오는 14일부터 시작된다.