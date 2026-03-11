전국 서비스 네트워크에서 올해 12월까지 시행 배터리 화재 시 최대 5억원 보장 프로그램 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] KG 모빌리티(이하 KGM)가 지난해에 이어 올해도 전기차 보유 고객의 안전한 운행을 돕기 위해 ‘전기차 특별 안전 점검 캠페인’을 시행한다고 11일 밝혔다.

KGM은 3월부터 12월까지 9개월 동안 전국 서비스네트워크에서 무상으로 진행하는 ‘전기차 특별 안전 점검 캠페인’을 통해 소비자가 안심하고 전기차를 운행할 수 있도록 고전압 배터리 등에 대해 사전 점검을 시행한다.

대상 차종은 2022년 3월부터 2026년 1월까지 출고된 무쏘 EV, 토레스 EVX(밴), 코란도 EV(이모션) 등 KGM이 생산한 전기차 전 모델이다.

이번 캠페인의 주요 서비스 항목은 ▷진단 장비를 활용한 고전압 배터리 상태(절연 저항) 점검 ▷배터리 관리 시스템(BMS) 센서 데이터 등 점검 ▷모터용 냉각수량(누수) 및 주요 커넥터 연결 상태 확인 등 모터룸 점검 ▷배터리팩 충격 파손 여부 등 차체 내∙외부 상태 점검 등이다.

KGM은 특별 점검 서비스뿐만 아니라 고객이 안심하고 전기차를 운행할 수 있도록 ‘전기차 배터리 안심 보상 프로그램’을 운영하고 있다. 2024년부터 전기차 배터리에 의한 화재 발생 시 최대 5억원을 보상하며, 배터리 화재 보증 기간도 배터리 보증기간과 같은 국내 최장 수준인 10년/100만㎞를 보장한다.

또한, 지난 1월 순정 부품 판매와 별도로 애프터마켓의 고객 수요에 대응하기 위해 ‘오토 요람’을 론칭하는 등 고객 만족도 향상을 위한 노력도 병행하고 있다. ‘오토 요람’은 검증된 품질의 차량 부품을 합리적인 가격에 제공하기 위해 마련한 KGM의 제2 부품 브랜드로, 전국 지정 부품 대리점과 직영 부품 센터 등 서비스 네트워크를 통해 구매 및 장착 서비스를 제공하고 있다.

KGM 관계자는 “‘전기차 특별 안전 점검 캠페인’외에도 여름 휴가와 동절기 등 정기적인 차량 점검 서비스와 함께 수해 차량 특별 점검 서비스도 함께 시행하고 있으며, 고객의 안전한 차량 운행과 만족도 향상을 위해 다양한 차량 점검 서비스를 늘려 나갈 계획”이라고 말했다.