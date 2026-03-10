첫 30일 매출 목표 120% 달성…카페타임·이색MD 인기

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬의 플래그십 스토어 ‘더한섬하우스 서울점(사진)’이 개장 30일 만에 매출 목표 대비 120%를 달성했다고 10일 밝혔다.

더한섬하우스 서울점은 1927㎡(약 582평) 규모로, 지난 2월 강남구 대치동에 문을 열었다. 전체 매출 가운데 4050 여성 비중은 75%로, 한섬 전체 평균보다 16%포인트 높았다. 전체 고객의 30% 이상이 자녀와 함께 방문했다.

성수·압구정 대신 대치동을 택하고, 면적의 절반을 특화 공간으로 채운 전략이 주효했다는 평가다. 4층 브런치 카페 ‘카페 타임’은 오픈과 동시에 만석이 되고 있다. 한정 디저트는 2시간 내 품절된다. 6층 뷰티 스파 ‘오에라 라 메종’은 1개월치 예약이 마감됐다. 10대를 겨냥한 MD와 아크테릭스·호카·브룩스러닝 등 스포츠 브랜드 팝업스토어도 인기다.

조민석 건축가가 디자인한 외관도 대치동의 새로운 랜드마크로 주목받고 있다. 블록을 층층이 쌓아올린 듯한 디자인과 굴곡있는 유리와 조명을 사용한 외형이 학원가 사이에서 돋보인다는 반응이다.

한섬은 내달부터 글로벌 스트리트 패션 브랜드 ‘에이프(Aape)’ 팝업스토어를 연다. 5층 복합문화공간 ‘에이치 룸’에서는 박진우 작가 회화 전시를 펼친다. 또 계절에 맞춘 카페타임 시즌 디저트 출시도 예정돼 있다.

한섬 관계자는 “영업 면적의 절반을 특화 공간으로 채워 한섬이 추구하는 라이프스타일과 철학을 전달하고 있다”며 “앞으로도 차별화된 고객 경험 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.