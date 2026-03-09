- 국가수리과학연구소, 파이데이 영상 공개

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가수리과학연구소는 14일 파이데이를 맞아 과학·지식 콘텐츠 크리에이터 지식인미나니와 협업 제작한 파이데이 특별 영상을 공식 채널에 공개하고, 이를 기념한 국민 참여형 온라인 이벤트를 진행한다.

이번 영상은 원주율 π의 의미와 일상 속 활용 사례를 쉽고 흥미롭게 전달하기 위해 기획되었다. 특히 수리연의 연구원과 크리에이터가 함께 등장하여 “왜 원주율은 중요한가?”, “π가 없다면 어떤 일이 벌어질까?”와 같은 질문을 중심으로 대중이 쉽게 공감할 수 있는 방식으로 설명하며, 수학을 생활 속 문화로 체감할 수 있도록 구성했다.

수리연은 영상 공개와 함께 온라인 이벤트도 진행 중이다. 국민 누구나 영상 시청 후 댓글 작성, 퀴즈 참여, 공유 활동을 통해 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 기념품을 제공할 예정이다.

이번 이벤트는 파이데이를 계기로 수학에 대한 친근한 인식을 확산하고, 디지털 콘텐츠를 통한 수학문화 참여 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

최윤성 국가수리과학연구소장은 “파이데이는 수학의 가치를 쉽고 재미있게 나눌 수 있는 대표적인 수학문화 행사”라며 “이번 협업 콘텐츠를 통해 국민들이 수학을 어렵지 않은 생활 속 이야기로 받아들이고, 수학문화에 자연스럽게 참여하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

수리연은 앞으로도 다양한 디지털 플랫폼과 협업을 통해 수학문화 콘텐츠를 지속 확대하고, 국민이 일상에서 수학의 의미를 경험할 수 있는 프로그램을 강화할 계획이다.