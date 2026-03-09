교촌치킨과 협업, K-푸드메뉴 확장

농심이 오는 23일 치킨 브랜드 교촌치킨과 협업한 스낵 신제품 ‘포테토칩 교촌간장치킨맛(사진)’을 출시한다.

포테토칩 교촌간장치킨맛은 인기 외식 메뉴를 감자칩으로 재해석하는 ‘포슐랭 가이드’ 시리즈 제품으로, 교촌의 인기 메뉴인 ‘간장치킨’을 모티브로 개발됐다. 생감자를 물결 모양으로 잘라 식감을 살리고 간장치킨의 특징을 입체적으로 구현했다.

농심은 2023년부터 포슐랭 가이드 프로젝트를 통해 다양한 맛의 감자칩을 선보이고 있다. 엽기떡볶이와 잭슨피자, 올디스타코 등 유명 외식 브랜드와 협업을 이어왔다. 지난해에는 포테토칩 K-양념치킨맛 등 K-푸드 메뉴를 적용한 제품을 출시했다.

농심은 올해 주요 스포츠 경기 연계 및 포슐랭 시리즈 협업을 통해 포테토칩 마케팅 활동을 적극적으로 전개할 계획이다.

농심 관계자는 “국내외 소비자에게 꾸준히 사랑받는 외식 메뉴인 교촌 간장치킨을 포테토칩으로 선보였다”라며 “앞으로도 인기 K-푸드를 농심의 스낵 카테고리로 확장하는 시도를 이어갈 계획”이라고 말했다. 박연수 기자