[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 8일 예천읍 일원에서 열린 ‘제12회 예천 도효자배 전국 중·고 단축마라톤 대회 및 2026 예천군민 마스터즈 단축마라톤 대회’를 엘리트 선수 및 군민 마스터즈, 대회 관계자 등 1000여명이 참가한 가운데 성공적으로 개최했다.

한국중고육상연맹과 예천군육상연맹이 공동으로 주관한 이번 대회는 전국 중·고 중장거리 엘리트 유망주 발굴과 지역의 마라톤 생활체육 저변 확대라는 일석이조의 효과를 거두며 호평을 얻었다.

올해로 12회를 맞은 ‘도효자배 전국 중·고 단축마라톤 대회’는 중장거리 한국 육상 발전의 산파 역할을 꾸준히 해왔으며 코로나 팬데믹 이후 7년 만에 재개된 ‘군민 마스터즈 대회’도 참가자 모집이 10일만에 조기 마감될 만큼 관심과 호응도가 높았다.

도효자배 대회는 개인전 △고등부 남자 이영범 선수(배문고, 30분 26초, 대회신기록) · 여자 김효주 선수(충북영동미래고, 34분 42초, 대회신기록) △중등부 남자 성재호 선수(경산중, 16분 04초) · 여자 노희원 선수(서울체중, 17분 05초, 대회신기록)가 1위를 차지했고 단체전은 △고등부 남자 배문고 · 여자 경기체고 △중등부 남자 경산중 · 여자 신정여중이 각각 우승을 차지했다.

군민 마스터즈 대회는 △남자부 박지웅 씨(용문면, 16분 50초) · 여자부 임혜진 씨(호명읍, 23분 20초)가 1위로 결승선을 통과했다.

예천군 관계자는 “군민들의 적극적인 참여와 자발적인 협조 속에 엘리트 선수와 마스터즈가 어우러진 화합과 축제의 멋진 무대가 연출됐다”며 “향후 엘리트 육상 발전뿐만 아니라 육상 종목의 생활체육 저변 확대에도 더욱 힘써 한국 육상의 뿌리를 한층 튼튼히 하고 건강한 지역 체육문화를 조성해 가겠다”고 말했다.