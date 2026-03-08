[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 신보가 발매 디데이를 세고 있는 상황에서 전 세계 최대 글로벌 음원 플랫폼에서 사전 저장이 무려 수백만 회를 넘어섰다.

9일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 지난 7일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 사전 저장(Pre-save) 400만 회를 돌파했다. 사전 저장 시작 이틀 만에 이미 100만 회를 넘긴 데 이어 꾸준한 상승세로 400만 회까지 치솟았다.

‘아리랑’은 지난 4일 자 스포티파이 ‘카운트다운 차트 글로벌’(Countdown Charts Global)에서 또 한 번 1위에 오르며 7주 연속 정상을 지켰다. 이 차트는 발매를 앞둔 앨범과 싱글의 사전 저장 수치를 집계하는 지표다. 글로벌 음악팬들의 기대치를 가늠하는 기준으로 통한다.

방탄소년단은 오는 20일 오후 1시 ‘아리랑’을 발매하고 다음 날인 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최한다. 이 무대는 넷플릭스를 통해 생중계된다. 앞서 공개된 트레일러 영상에는 과거 콘서트장에서 울려 퍼진 아미(ARMY.팬덤명)의 함성과 경복궁을 배경으로 한 일곱 멤버의 비주얼이 담겼다.

신보에는 ‘지금의 방탄소년단’을 느낄 수 있는 14곡이 수록된다. 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’은 삶의 파도 속에서 멈추지 않고 헤엄쳐 나아가는 자세를 노래한다. 밀려오는 흐름을 자신만의 속도로 담담히 넘어가겠다는 의지를 ‘삶에 대한 사랑’으로 풀었다. RM이 작사 전반을 맡아 곡의 메시지에 진정성을 더한다.