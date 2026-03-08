9일 호주전 최소실점 승리 간절

[헤럴드경제=조용지 기자] 대만전에서 재역전 당하며 석패한 한국 야구 국가대표 사령탑 류지현 감독이 “아직 경우의 수가 남았다”며 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출 희망을 놓지 않았다.

한국은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 대만과 경기에서 연장 10회 승부치기 접전 끝에 4-5로 졌다.

류지현 감독은 경기 후 인터뷰에서 “꼭 이겨야 하는 경기에서 결과가 마지막에 좋지 않았다”며 “아직 경우의 수가 남았기 때문에 그런 부분들을 준비해서 내일 경기에 나서겠다”고 말했다.

1승 2패에 머문 한국은 실낱같은 8강행 가능성이 남아 있다. 9일 호주와 경기에서 반드시 이겨 2승을 거두는 것이 전제다. 2승2패로 동률이 되는 호주, 대만과 타이브레이커 순위결정방식으로 8강 티켓을 쥐는 최종 2위를 가리게 된다.

WBC 규정에 따르면 3개 팀 이상의 성적이 같을 경우 가장 먼저 승자승 원칙을 적용하며 여기서 순위가 가려지지 않을 경우 ‘최소 실점률’을 따진다. 실점률은 해당 팀들 간의 경기에서 기록한 총 실점을 수비 이닝으로 나눈 값으로 이 수치가 낮을수록 높은 순위를 차지한다.

따라서 한국은 호주전에서 단순히 승리하는 것을 넘어 투수진이 최소 실점으로 상대 타선을 봉쇄해야 하는 막중한 과제를 안게 됐다. 만약 최소 실점률마저 동일할 경우에는 자책점률, 팀 타율 순으로 순위를 결정한다.

류 감독은 “오늘 류현진(한화 이글스), 곽빈(두산 베어스), 데인 더닝(시애틀 매리너스)을 투입하는 것은 계획된 것이었다”며 “내일 호주전 선발은 손주영(LG 트윈스)”이라고 밝혔다.

류 감독은 “대만은 선발 투수 구린루이양(닛폰햄 파이터스)이 이닝을 길게 끌어준 것이 경기 후반부에 힘을 더 쓸 수 있었던 이유가 됐다”고 덧붙였다.