日정부·도쿄전력 대응 부정 평가는 56%

[헤럴드경제=고은결 기자] 동일본 대지진과 후쿠시마 제1원자력발전소 사고가 15년을 맞은 가운데 일본인 10명 중 6명꼴로 사고 원전의 2051년 폐기 목표 달성이 어려울 것이라고 판단한다는 조사 결과가 나왔다.

도쿄신문은 일본여론조사회가 올해 1∼3월 1902명을 대상으로 실시한 우편 설문조사에서 일본 정부와 도쿄전력의 2051년 이전 사고 원전 폐기 계획에 대해 60%가 ‘계획대로 할 수 있다고 생각하지 않는다’고 답했다고 8일 전했다.

정부와 도쿄전력이 공언한 대로 2051년 전에 사고 원전이 폐기될 것이라고 생각한다는 견해는 7%에 불과했다. 나머지 응답자는 ‘모르겠다’ 등의 의견이었다.

사고 원전을 폐기하려면 약 880t이 남아 있는 것으로 추정되는 핵연료 잔해(데브리)를 반출해야 한다. 본격적인 핵연료 잔해 반출 작업은 본래 2030년대 초반 이뤄질 예정이었지만, 지난해 일정이 2037년 이후로 미뤄졌다.

이번 조사에서 사고 원전 폐기 작업과 원전 사고에 관심이 있다는 견해는 74%에 달했지만, 전체 응답자 중 56%는 정부와 도쿄전력의 대응을 부정적으로 평가했다. 원전 피해 지역 부흥이 순조롭게 진행되고 있다고 보는 응답자는 58%였다.

또 일본 정부가 에너지 정책을 전환해 향후 원전을 최대한 활용하기로 한 데 대해서는 44%가 긍정적으로 평가했고 54%는 부정적으로 평가했다.