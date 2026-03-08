대기업·협력 중소기업·전문가 등 36명 참석

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 오는 10일 삼성전자와 현대자동차, 네이버 등 상생을 실천하는 기업인과 만난다.

강유정 청와대 대변인은 8일 공지를 통해 이같은 일정을 예고했다.

그는 “이 대통령이 오는 10일 ‘상생을 실천하는 기업인과의 대화’를 주제로 간담회를 주재한다”면서 “간담회는 ‘상생협력의 씨앗, 모두의 성장으로 꽃 피우다’라는 슬로건 아래 대･중소기업 상생협력 우수 실천 기업에 대한 격려와 모범사례 확산을 위해 마련됐다”고 설명했다.

이번 행사엔 상생을 실천하는 대기업과 협력 중소기업, 관련 전문가 등이 대거 참석한다.

강 대변인은 “총 36명이 참석할 예정으로, 정부에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 안규백 국방부 장관, 강훈식 대통령실 비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석 등이 참석한다”면서 “민간에서는 삼성전자, SK수펙스추구협의회, 현대자동차, 한화오션, 네이버 등 기업인이 함께한다”고 했다.

이어 그는 “참석한 기업인들은 현장의 생생한 협력 사례를 소개하고, 상생 생태계 발전을 위한 다양한 아이디어를 제시할 예정”이라고 덧붙였다.