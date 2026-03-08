지난달 하순 왔던 C-5·C-17 이달 초 다수 이륙 한미 군 당국은 공식 답변 피해

[헤럴드경제=고은결 기자] 경기도 오산 미 공군기지에서 식별됐던 미군 대형 수송기들이 최근 줄줄이 한국을 떠난 것으로 파악되며 주한미군의 방공자산이 중동으로 차출됐을 수 있다는 관측이 나온다.

8일 실시간 항공 추적 사이트에 따르면 지난달 하순 오산기지에 착륙했던 미군의 C-5, C-17 수송기들이 이달 들어 집중적으로 이륙했다. 행선지는 대부분 미국 알래스카 앵커리지 미군기지로 파악된다.

특히 C-17보다 대형인 C-5의 경우, 지난달 하순 최소 2대의 C-5가 오산에 도착했는데 각각 지난달 28일과 이달 2일에 한국을 떠났다. 목적지는 적시되지 않았지만 14시간 이상 비행했다고 돼 있어 미 본토나 중동으로 향했을 가능성이 제기된다.

C-17은 미군 장비 및 병력 수송을 위해 정례적으로 오산기지에 오지만, C-5의 오산 기착은 이례적이라고 한다. 앞서 주한미군은 국내 다른 미군기지에 배치된 패트리엇 일부를 오산으로 이동시킨 것으로 파악됐다. 이런 정황들을 종합하면 옮겨진 패트리엇 포대 일부가 C-5 수송기에 실려 이미 한국을 떠났을 수도 있다는 뜻이다.

C-17은 지난 3∼7일 집중적으로 오산기지에서 떠났다. 앵커리지로 간 것이 확인되는 것만 6대다. 다만 오산기지의 분주한 동향이 9일부터 시작되는 한미연합훈련인 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습과 관련됐을 가능성도 배제할 수는 없다.

양국 군은 주한미군 전력 이동 및 재배치에 대한 사항은 확인해줄 수 없다는 입장이다. 주한미군은 “작전 보안상의 이유로 우리는 특정 전력이나 자산의 이동·재배치 또는 잠재적 재배치에 대해 언급하지 않는다”고 밝혔다. 국방부 당국자도 “주한미군 전력 운용에 대해 우리 정부가 언급하는 것은 적절치 않다”고 말했다.