3R 1언더, 중간합계 3언더파 세계 2위 매킬로이 허리통증 기권

[헤럴드경제=조용직 기자] 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 특급대회인 아널드 파머 인비테이셔널(총상금 2천만달러) 3라운드에서 공동 20위를 유지했다.

김시우는 8일(한국시간) 미국 플로리다주 올랜도 베이힐 클럽 앤드 로지(파72·7466야드)에서 열린 대회 셋째 날 3라운드에서 버디 4개, 보기 3개를 합해 1언더파 71타를 쳤다.

그는 3라운드 합계 3언더파 213타로 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국) 등과 공동 20위에 이름을 올렸다.

김시우는 5번 홀(파4)에서 두 번째 샷으로 온 그린에 성공한 뒤 5.13ｍ 퍼트에 성공하면서 첫 버디를 잡았다. 그는 6번 홀(파5)에서도 정확한 아이언샷으로 버디를 낚았다.

그린이 호수와 벙커로 둘러싸인 8번 홀(파4)에선 보기를 범했으나 12번 홀(파5)에서 버디를 잡아 침착하게 경기를 이어갔다. 13번 홀(파4)에선 두 번째 아이언샷이 벙커에 떨어지는 불운에 보기를 기록했고, 15번 홀(파4)에선 투온에 성공해 버디를 잡았다.

이날 경기는 악천후로 네 명의 선수가 모든 홀을 소화하지 못했다.

단독 선두 대니얼 버거(미국)는 3라운드 15번 홀(파4)까지 중간 합계 13언더파로 단독 선두, 악샤이 바티아(미국)는 16번 홀(파5)까지 중간 합계 11언더파로 단독 2위를 달린다.

3라운드를 모두 마친 제프 슈트라카(오스트리아)와 콜린 모리카와, 캐머런 영(이상 미국)은 나란히 9언더파 207타로 공동 3위를 이뤘다. 호주 교포 이민우는 8언더파 208타로 단독 6위에 이름을 올렸다.

2라운드까지 공동 9위를 달리던 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 경기 전 허리 통증을 이유로 기권했다. 그는 AFP 통신 등과 인터뷰에서 “라운드를 앞두고 허리 통증이 심해졌고, 특히 아래쪽에 경련이 느껴졌다”고 밝혔다.