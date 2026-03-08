[헤럴드경제=고은결 기자] 현대백화점은 오는 17일 더현대 서울에 러닝 특화 공간 ‘더현대 러닝 클럽(TRC·The Hyundai Running Club)’을 연다고 8일 밝혔다.

전체 535㎡(162평) 규모로 조성하며, 전문용품과 패션, 체험 공간까지 마련한다.

주요 매장으로는 고글 브랜드 ‘라이다’, 러닝웨어 ‘칼렉’, 모자 ‘씨엘르’, 한섬의 스포츠 전문관 ‘EQL 퍼포먼스 클럽, 스마트 워치 ‘가민’ 등이 입점한다. 러닝 편집숍 ‘굿러너컴퍼니’에선 풋 스캐닝, 슈피팅 등을 통해 고객의 러닝 습관과 발 유형을 분석하고 맞춤형 상품을 추천하는 러닝화 상담 서비스를 제공한다.

현대백화점의 러닝 관련 매출은 지난해 전년 대비 35.8% 증가한 데 이어, 올해 1∼2월 누계 매출도 전년 동기 대비 46.7% 늘었다. 회사 관계자는 “더현대 러닝 클럽을 쇼핑을 넘어 라이프스타일 트렌드를 주도하는 특화 콘텐츠로 키울 것”이라며 “콘텐츠 경쟁력을 바탕으로 여의도의 대표적인 러닝 성지로 자리매김하겠다”고 말했다.