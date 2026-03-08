패자전 패배시 2패 탈락 확정 조재호·최성원도 패자전行

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘스페인 전설’ 다니엘 산체스(웰컴저축은행)와 ‘미스터 매직’ 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행)이 조별리그 A조 패자전에서 맞붙는다. 패자는 곧장 짐을 싸야 한다.

7일 제주특별자치도 제주시 한라체육관에서 열린 프로당구 2025-26시즌 왕중왕전 ‘하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피언십’ PBA 조별리그 A조 1차전에서 산체스는 조건휘(SK렌터카)에 세트스코어 2:3으로 패배했다. 같은 시각 사이그너도 김종원에 0:3으로 완패했다.

시즌 2회 우승-3회 우승으로 시즌 랭킹 1위를 달리고 있는 산체스는 월드챔피언십 조별리그 1차전에서 조건휘를 상대로 일격을 당했다. 1세트를 4:15(8이닝)로 패배한 산체스는 2세트에 접전 끝에 15:14(7이닝)로 승리해 세트스코어 1:1을 만들었다. 산체스는 3세트를 5:15(7이닝)로 패배했지만 4세트를 15:2(8이닝)로 따내며 5세트로 향했다. 하지만 산체스는 5세트에 1점도 올리지 못한 채 0:11(3이닝)로 지면서 무릎을 꿇었다.

지난 시즌 월드챔피언십 우승자 사이그너도 팀동료 김종원에 완패했다. 1세트 5:13로 지던 11이닝째 하이런 9점으로 14:15로 역전에 성공했지만, 김종원에 12이닝째 2점을 내줘 14:15로 1세트를 내줬다. 흐름을 뺏긴 사이그너는 2세트를 5:15(7이닝), 3세트마저 7:15(8이닝)로 패배해 패자전으로 향했다.

나란히 패배한 A조 1시드 산체스와 2시드 사이그너는 패자전에서 격돌한다. 이번 월드챔피언십에서는 조별리그에서 2패를 기록할 시 탈락한다. 즉, 맞대결을 벌이는 두 선수 중 한 명은 대회 일정을 조기에 마감한다는 뜻. 두 선수는 9일 오후 7시에 생존을 둔 맞대결을 가진다.

‘죽음의 E조’에서는 ‘헐크’ 강동궁(SK렌터카)과 ‘스페인 강자’ 다비드 마르티네스(크라운해태)가 웃었다. 강동궁은 김재근(크라운해태)을 상대로 세트스코어 3:0으로 완승을 거뒀고, 마르티네스는 하비에르 팔라손(스페인·휴온스)과 맞대결에서 세트스코어 0:2에서 3:2로 극적인 역전승을 거뒀다. 지난 시즌 1위 강동궁과 2위 마르티네스는 E조 승자전에서 격돌한다. 강동궁과 마르티네스의 맞대결은 9일 저녁 7시에 격돌한다.

‘국내 강자’ 조재호(NH농협카드)와 최성원(휴온스)도 조별리그 첫 경기에서 일격을 당했다. 조재호는 로빈슨 모랄레스(콜롬비아·휴온스)에 세트스코어 2:3으로 패배했으며, 최성원은 응우옌프엉린(베트남·하림)에 0:3으로 완패했다. P.응우옌은 이날 애버리지 3.214를 기록, 대회서 가장 높은 애버리지를 기록했다. ‘PBA 신성’ 김영원(하림)은 팀메이트 김준태(하림)을 상대로 세트스코어 3:0 완승을 거뒀다.

이밖에 이승진 륏피 체네트(튀르키예·하이원리조트) 다비드 사파타(스페인·우리금융캐피탈) 이충복(하이원리조트) 김남수 응오딘나이(베트남·SK렌터카) 마민껌(베트남·NH농협카드) 무라트 나지 초클루(튀르키예·하나카드) 에디 레펀스(벨기에·SK렌터카) 등도 조별리그 첫 경기에서 승리했다.

대회 3일차인 8일에는 LPBA 조별리그 승자전/패자전이 진행된다. 승자전에서 승리한 선수는 16강에 직행, 패자전에서 패배한 선수는 대회 일정을 마감하게 된다. LPBA 조별리그 승자전/패자전은 오후 2시, 오후 4시30분, 저녁 7시, 밤 9시30분 네 번에 나눠 진행한다.