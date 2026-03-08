[헤럴드경제=고은결 기자] 이란의 안보 수장인 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 미군 병사를 포로로 잡았다고 주장했다. 라리자니는 현재 이란 군사·안보 총괄권을 가진 과도기 실권자로, 이번 공습 전 하메네이로부터 국가 운영 업무를 위임받은 것으로 알려졌다.

라리자니는 8일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “미국 군인 여러 명을 포로로 잡았다는 보고를 받았다”며 “그러나 미국은 그들이 전사했다고 주장하고 있다”고 밝혔다. 이어 “진실은 오래 숨길 수 없다”며 미국이 거짓말을 하고 있다고 주장했다.

영국 매체 미러도 미국판 기사를 통해 라리자니 사무총장의 주장을 전했다. 라리자니는 이란 반관영 ISNA통신에 보낸 성명을 통해 “인접국에서 미군 병사 여러 명이 포로로 잡혔다는 소식을 들었다”고 밝혔다. 다만 포로의 수나 생포 경위 등과 관련해서 구체적인 언급은 없었다.

미국의 중동 작전을 총괄하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 라리자니의 주장을 부인했다. 팀 호킨스 중부사령부 대변인은 “이란 정권은 거짓을 유포하고 속이기 위해 모든 수단을 동원하고 있으며 이번 사안도 같은 사례”라고 말했다.