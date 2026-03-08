[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이재룡(61)이 서울 강남에서 음주 상태로 운전하다가 경찰에 검거된 가운데, 사고 당시의 영상이 공개됐다.

지난 7일 방송된 SBS ‘8뉴스’에서는 이재룡 음주운전 사고 당시 CCTV 영상이 공개됐다.

이재룡은 같은 날 오전 2시 서울 강남구 삼성중앙역 인근에서 차를 몰고 가던 중 청담역 인근에서 중앙분리대를 들이받고 도주한 혐의를 받고 있다. 해당 영상에는 이재룡이 운전하는 차가 분리대를 들이받고 그대로 가는 모습이 담겼다.

사고 직후 도주한 이재룡은 자기 집에 차를 주차한 뒤 지인 집에 갔다가 경찰에 붙잡혔다. 간이 약물 검사에서는 음성이 나왔지만 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준(0.03% 이상 0.08% 미만)이었던 것으로 전해졌다.

이재룡은 경찰에 “운전 당시 음주 상태가 아니었다”는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다. 이에 경찰은 이재룡의 음주운전 여부를 조사하는 한편 블랙박스 영상 등을 토대로 구체적인 경위를 조사할 방침이다.

이번 사건의 여파는 온라인 콘텐츠에도 이어졌다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 측은 7일 지난달 23일 공개했던 이재룡 출연 영상을 비공개 처리했다. 이재룡이 음주운전 혐의로 경찰에 체포되며 논란이 불거지자 출연 영상이 삭제된 것으로 보인다.

이재룡의 음주운전 적발은 이번이 두 번째다.

이재룡은 2003년에도 음주 운전으로 사고를 내고, 음주 측정을 거부한 혐의로 입건돼 면허가 취소된 바 있다.

2019년에는 서울 강남에서 만취 상태로 볼링장 입간판을 파손해 재물 손괴 혐의로 검찰에 송치됐다. 당시 피해 금액을 배상해 기소유예 처분을 받았다.

이재룡은 1986년 MBC 18기 공채 탤런트로 데뷔해 드라마 ‘종합병원’, ‘상도’, ‘불멸의 이순신’, ‘제왕의 딸 수백향’ 등 다수의 작품에 출연했다.

한편 이재룡은 1995년 동료 배우 유호정과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.