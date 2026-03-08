매출 기준 29.1%로 선두

[헤럴드경제=고은결 기자] 삼성전자가 글로벌 TV 시장에서 20년 연속 1위를 기록했다.

8일 시장조사업체 옴디아에 따르면 삼성전자는 2025년 글로벌 TV 시장에서 매출 기준 29.1%의 점유율을 기록했다. 이에 따라 삼성전자는 2006년부터 20년 연속 글로벌 TV 시장 정상 자리를 유지했다.

특히 프리미엄 TV 시장에서의 경쟁력이 압도적이었다. 삼성전자는 2500달러 이상 프리미엄 TV 시장에서 네오(Neo) QLED와 OLED, 라이프스타일 TV 등을 앞세워 54.3%의 점유율을 기록했다. 1500달러 이상 시장에서도 52.2%의 점유율로 선두를 지켰다.

삼성전자는 2006년 디자인 혁신을 앞세운 ‘보르도 TV’를 출시하며 처음으로 글로벌 TV 시장 점유율 1위(14.6%)에 올랐다. 2009년 LED TV를 선보였고, 2011년에는 스마트 TV를 출시했다.

화질 기술에서도 2017년 퀀텀닷 기반 QLED TV, 2018년 8K TV, 2020년 자발광 디스플레이 기술을 적용한 마이크로 LED TV 등을 공개했다. 최근에는 인공지능(AI) 기술을 TV에 접목, 2024년 업계 최초로 AI TV를 선보였다.

삼성전자는 올해 마이크로 RGB TV를 프리미엄 제품 라인업에 추가해 OLED와 Neo QLED와 함께 프리미엄 시장 공략을 강화할 계획이다. 마이크로 RGB TV는 마이크로 크기의 RGB(적·녹·청) LED 백라이트를 적용해 색상을 각각 독립적으로 정밀 제어할 수 있는 것이 특징이다. 보급형 시장 대응을 위해 미니 LED 제품 라인업도 확대할 방침이다.