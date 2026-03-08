[헤럴드경제=민성기 기자] 태국 파타야에서 한국인 관광객 돈을 훔친 혐의를 받는 트랜스젠더 여성이 현지 경찰에 붙잡혔다.

8일 파타야메일, 더 타이거 등 현지 매체에 따르면 파타야 관광경찰은 최근 한국인 관광객 강도 혐의로 20대 트랜스젠더 여성 A씨를 방콕 후아이쾅에서 체포했다.

사건은 지난달 24일 새벽 발생했다. 한국인 B(46·남)씨는 동성 친구 2명과 파타야 해변에서 트랜스젠더 여성 3명을 만나 방라뭉 지역 후아이야이의 풀빌라로 데려온 뒤 함께 술을 마셨다.

모임 도중 현금 2만 바트(약 93만원)가 없어진 사실을 뒤늦게 안 B씨는 A씨를 추궁했다. 그러자 A씨는 물건을 던지고 고함을 치는 등 불안정한 모습을 보이다 달아났다. B씨 일행은 곧바로 경찰에 신고하고 사건 장면이 담긴 영상을 제출했다.

경찰 조사에서 A씨는 “거액의 현금을 보고 욕심이 생겼다”며 “의심받자 당황해 난동을 피웠다”고 범행을 시인했다.

경찰 조사 결과 A씨는 파타야 해변에서 독일인 관광객 폭행 사건에도 관련된 것으로 확인됐다. 파타야 지방법원의 체포 영장이 발부됐고, 경찰은 방콕에서 피의자를 검거해 후아이야이 경찰서로 넘겼다.

최근 파타야에서 트랜스젠더 여성 범죄는 또 발생했었다. 한 중국인 관광객이 트랜스젠더 여성과 호텔로 갔다가 강도 피해를 보았다.

당시 CC(폐쇄회로)TV 영상을 보면 이 남성은 방에 들어간 지 약 10여분 뒤 나체로 뛰어나온다. 이후 호텔 직원을 찾아 여성이 자신을 위협하고 현금과 휴대전화를 훔쳐 달아났다며 도움을 요청한다.

용의자 추적에 나선 경찰은 20여 일 만에 여성을 체포했다. 이 여성은 범행을 부인하다 경찰이 CCTV 영상을 제시하자 결국 혐의를 인정했다.