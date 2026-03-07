중동 공항·유전 피해 확산

[헤럴드경제=경예은 기자] 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 8일째로 접어들면서 중동 일대 공항과 유전 등 민간 시설 피해가 속출하고 있다. 이스라엘은 이란을 겨냥한 대규모 공습 작전을 펼쳤고 이란은 이스라엘 주요 도시와 미국 역내 군사 시설 등을 겨냥해 반격에 나섰다.

7일(현지시간) 외신 보도에 따르면 이스라엘군은 이날 성명에서 이란 테헤란 내 목표물에 대해 “광범위한 파상 공습(wave of strikes)”에 나섰다고 밝혔다.

이스라엘군은 이날 오전 80여대의 전투기가 테헤란과 이란 중부의 군사 기지, 미사일 발사대 등 목표물에 대한 공습을 완료했다고 전했다. 공습 대상에는 탄도미사일이 보관된 것으로 추정되는 이란 내 지하 시설도 포함됐다. 이스라엘군은 공습 당시 수백명의 이란 군 관계자들이 해당 시설에 머물고 있었다고 설명했다.

이스라엘군은 또 이란 혁명수비대(IRGC)가 군사 작전에 활용하던 군사 학교도 타격했다고 전했다. 테헤란 공습 이후 이란 국내선 허브 역할을 하는 테헤란 메흐라바드 공항이 불길에 휩싸인 영상도 공개됐다. 공항의 피해 규모는 아직 확인되지 않았다.

이란 반관영 메흐르 통신은 이스라엘이 공항을 공격했다고 비난했으나 미 CNN 방송은 공항이 직접적인 타격 대상이었는지는 확실하지 않다고 전했다. 현지 주정부는 이란 중부 이스파한주에서도 이날 이스라엘과 미국의 공격으로 최소 8명이 사망했다고 밝혔다.

이스라엘은 이란의 지원을 받는 무장단체 헤즈볼라가 장악한 레바논 베이루트 남부 지역에 대한 공습을 이어갔으며, 레바논 보건부에 따르면 이번 공격으로 레바논 내 사망자는 217명으로 늘었다.

이에 맞서 이란군은 자국 해군이 이스라엘과 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트 내 미군 기지를 겨냥한 드론 공격을 시작했다고 7일 발표했다.

이란 국영 IRNA 통신에 의하면 이란군은 “해군이 대규모 드론 공격을 통해 미군 기지와 점령지(이스라엘)를 타격했다”며 UAE 알민하드 기지와 쿠웨이트 내 기지, 이스라엘 전략 시설 등이 포함됐다고 밝혔다. 이란의 미사일 발사로 인해 이스라엘 상업 중심지인 텔아비브에서는 연쇄 폭발음이 들렸으며 한때 주민 대피령이 내려졌다.

또한 이란은 이라크 내 주요 시설과 쿠르드족 분리주의 조직 거점을 겨냥한 밤샘 보복 공격을 이어갔다. 이란 혁명수비대는 이날 오전 호르무즈 해협에서 유조선 한 척을 타격했다고 밝혔다. 혁명수비대는 “‘프리마’라는 이름의 유조선이 호르무즈 해협 통행 금지와 혁명수비대 해군의 거듭된 경고를 무시한 채 항해하다 자폭 드론에 피격됐다”고 말했다고 이란 반관영 타스님 통신이 전했다.

이란의 공격은 중동 내 미군 기지는 물론 주요 공항과 석유 시설로까지 향했다. 사우디아라비아 국방부는 자국 내 미군이 주둔한 공군기지를 겨냥한 미사일 발사와 주요 유전을 노린 드론 공격을 저지했다고 밝혔다. 아랍에미리트(UAE) 두바이 국제공항에서는 요격 미사일 잔해로 추정되는 물체가 떨어져 공항 운영이 일시 중단되기도 했다.

이란이 중동 전역을 겨냥한 공격을 이어가자 아랍연맹 외무장관들은 오는 8일 긴급 화상회의를 열어 이란의 회원국 공격 문제를 논의하기로 했다. 이에 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 국영TV 연설을 통해 자국 공격으로 피해를 본 걸프 국가들에 사과하며 이웃국들에 대한 공격 중단을 선언했다.

하지만 미국은 이란에 ‘무조건 항복’을 요구하며 압박 수위를 높이고 있다. 미 폭스뉴스 보도에 따르면 조지 H.W. 부시 항공모함이 이끄는 미국의 세 번째 항모 타격단이 중동 파견 준비를 하고 있다. 미국과 이스라엘의 대(對)이란 군사작전 구역에는 에이브러햄 링컨 항모가, 홍해에는 제럴드 R. 포드 항모가 각각 주둔해 있다.