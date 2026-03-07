걸프국 피해 확산에 공격 중단 선언 트럼프 ‘무조건 항복’ 요구엔 강경 발언

[헤럴드경제=경예은 기자] 마수드 페제시키안 이란 대통령이 7일(현지시간) 이란이 미국·이스라엘에 반격하는 과정에서 피해를 본 걸프 국가들에 사과하고 공격을 중단하겠다고 밝혔다.

AFP·AP 등 외신 보도에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 국영TV 연설에서 “임시 지도자위원회가 이웃국들이 이란을 공격하지 않는 한, 이들 국가에 대한 공격을 중단하는 안을 승인했다”고 말했다. 그러면서 “우린 역내(중동) 국가에 적대감이 없다”고 덧붙였다.

이란은 미국과 이스라엘의 공격을 받은 뒤 바레인·사우디아라비아·아랍에미리트(UAE) 등 걸프 지역 국가의 미국 군사시설 등을 공격해왔다. 이 과정에서 민간인 피해가 이어지며 비난의 목소리가 커지자 이란은 걸프국이 아닌 해당 지역 내 미군 기지 등 미국의 자산을 겨냥한 것이라고 거듭 강조했다.

이란의 걸프국 공격 중단 조치는 걸프국의 군사 대응 움직임과 유럽의 군사력 지원 등을 의식한 것이라는 분석이다. 이란의 집중 공격 대상이 된 UAE·카타르·바레인 등은 피해가 커지면서 군사 대응 가능성을 검토 중이다.

이에 더해 영국·프랑스·독일·이탈리아 등 유럽 주요국들은 자국 교민과 군사기지 보호를 명분으로 이미 미국과 걸프 지역에 대한 군사 지원을 공식화했다.

페제시키안 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘무조건 항복’ 요구에 대해 “적들은 이란 국민의 항복을 바라는 그들의 소망을 무덤까지 가져가야 할 것”이라고 응수했다.

트럼프 대통령은 전날 사회관계망서비스(SNS)에서 “이란과 합의는 ‘무조건 합의’ 외에 없을 것”이라고 언급했다.