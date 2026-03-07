무주택 실수요자 움직임 분주 이달 서울 분양, 3년 중 최고치

[헤럴드경제=홍승희 기자] “이촌르엘 당첨되려면 청약점수 70점 넘어야 할까요?”

3월 봄 이사철을 맞아 서울 분양시장에 큰 장이 열린다. 특히 흑석·노량진·방화뉴타운 등 서울 핵심 입지에 지난해 말부터 미뤄졌던 공급 물량이 대거 쏟아지며 무주택 실수요자의 움직임도 분주해질 것으로 보인다.

8일 관련 업계에 따르면 2~3월간 수도권에 공급되는 물량은 약 2만819가구(일반분양 9634가구)에 달한다. 이중 서울이 8250가구로 가장 많다. 경기(7472가구)와 인천(5097가구)에서도 대단지 분양이 나올 예정이다. 특히 이번 서울 분양물량은 최근 3년 중에 최대치다.

가장 주목을 받는 곳은 동작구 뉴타운 사업지들이다. 흑석동의 ‘써밋 더힐’과 노량진동 ‘라클라체자이드파인’이 나란히 분양을 할 예정이다. 대우건설이 공급하는 써밋 더힐은 흑석11구역을 재개발한 단지로, 지하 6층~지상 16층, 30개 동, 총 1515가구(임대 266가구·일반분양 424가구) 규모다. 노량지뉴타운의 첫 분양단지인 라클라체자이드파인도 GS건설과 SK에코플랜트가 함께 공급하는 총 1499가구 중 369가구가 일반분양 물량이다.

성북구 장위동에서는 장위10구역을 재개발하는 ‘장위 푸르지오 마크원’(1931가구)에서 1031가구가 일반분양으로 나온다. 영등포구 신길동에서 ‘더샵 신길 센트럴시티’가 분양을 준비 중이다. 16개 동 2054가구로 이뤄진다. 이중 일반분양은 477가구다. 문래동5가의 ‘더샵프리엘라’도 총 324가구, 일반분양 138가구가 청약시장에 나온다.

강남에선 서초구 서초동 ‘아크로 드 서초’가 곧 분양된다. 서초 신동아 1·2차 아파트를 재건축해 총 1161가구로 조성된다. 일반분양 물량은 전용면적 59㎡ 56가구다. 그외 서초구 잠원동 신반포 22차 재건축 단지 ‘디에이치 라클라스’(총 160가구 중 28가구)와 신반포 21차를 재건축한 ‘오티에르 반포’(251가구 중 86가구)도 분양이 예정돼 있다. 용산구 이촌동 ‘이촌 르엘’은 750가구 중 97가구가 일반분양으로 공급될 예정이다.

다만 높아진 분양가는 무주택자 공급의 변수가 될 것으로 보인다. 방화뉴타운에 소재한 강서구 ‘래미안엘라비네’는 총 557가구 중 272가구를 일반분양 할 예정인데 분양가가 59㎡는 13억원대, 84㎡가 17억원대 수준으로 시세와 거의 유사한 수준으로 책정됐다.

지역을 가리지 않고 분양가가 치솟다보니 시장서 ‘옥석 가리기’ 현상이 나타날 거란 예상도 나온다. 실제 노원구 상계동의 해링턴플레이스노원센트럴도 1순위 청약 경쟁률이 7.66대 1을 기록해 서울 평균치(147.37 대 1)에 크게 못미쳤다.

한편 경기권에서도 대단지 청약이 일부 나올 전망이다. 특히 비규제지역 아파트는 청약통장 가입 후 1년만 지나면 1순위 자격이 주어지고, 주택담보비율(LTV)이 최대 70%(생애 최초 80%)까지 적용돼 자금 마련 부담이 상대적으로 적다.

먼저 라온건설은 용인 기흥구 영덕동에 ‘용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에’를 3월 중 분양한다. 지하 2층~지상 7층, 7개 동, 238가구(전용 84~119㎡) 규모다. 쌍용건설이 부천 소사구 괴안3D구역에 선보이는 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’도 총 759가구로 지어져 관심을 받고 있다.