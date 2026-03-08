기업용 ‘소버린 AI 어플라이언스’ 출시 MOU 레니게이드 칩-엑사원-LGU+ 플랫폼 결합 퓨리오사AI “엔비디아 GPU比 가성비 3배↑” “빅테크 대항하는 국산 AI 생태계 확대 전망”

[헤럴드경제(바르셀로나)=차민주 기자] AI 반도체 스타트업 퓨리오사AI가 LG그룹과 협력해 ‘소버린 AI’ 구현에 나선다. 퓨리오사AI의 하드웨어에 LG AI연구원의 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE)’과 LG유플러스의 서비스를 얹은 ‘소버린 AI 어플라이언스’를 출시하면서다.

3일(현지시간) 이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)는 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 MWC26 전시장에서 열린 LG유플러스 협력사 인터뷰에서 “퓨리오사AI와 업무협약(MOU)를 맺었다”고 밝히면서 이 같이 설명했다.

이들 MOU의 핵심은 기업이 쉽게 사용 가능한 ‘소버린 AI 어플라이언스’를 구축하는 것이다. 이 CTO는 “하드웨어 부문은 퓨리오사AI가 맡고, 그 위에 LG AI연구원의 엑사원 모델과 LG유플러스의 로우코드 기반 에이전트 빌더, 검색증강(RAG) 등 AI 서비스 플랫폼을 얹어 고객이 사내에서 쉽게 사용할 수 있는 온박스형 소버린 AI 어플라이언스를 출시할 것”이라고 했다.

LG유플러스는 퓨리오사AI와 MOU를 체결한 배경으로 ‘데이터 주권’을 꼽았다. 이 CTO는 “소버린 AI는 데이터 주권 등의 영향으로 국산 인프라가 필요하다”며 “거대 인프라를 구축하기 전 어플라이언스(박스형 장비) 형태로 쉽게 쓸 수 있는 소버린 AI 어플라이언스가 필요하다고 생각했다”고 했다.

퓨리오사AI는 자사 AI 추론용 신경망처리장치(NPU) 제품이 완전 상용화 단계에 도달했다고 강조했다. 백준호 퓨리오사AI 대표는 “자사 NPU 제품인 ‘레니게이드(RNGD)’ 서버는 기술 검증(PoC)을 넘어 완전 상용화 단계”라며 “레니게이드 칩은 올해 1만5000장에서 2만장 가량 양산을 진행할 계획으로, 서버 단위로 따지면 최소 1000대에서 2000대 정도의 규모”라고 했다.

백 대표는 이에 따라 자사 칩을 활용하면 엑사원을 보다 비용 효율적으로 구동할 수 있다고 자신했다. 그는 “우리 칩은 가벼운 AI 뿐만 아니라 프론터이 AI 오프로드를 구동할 정도의 수준까지 올라왔다”며 “자사 제품의 가성비를 따지자면, 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) RTX PRO 6000와 비교했을 때 레니게이드 제품이 전력 대비 성능으로 봤을 때 2~3배 가량 우월하다”고 했다.

아울러 백 대표는 이번 MOU가 빅테크에 대항하는 국내 AI 생태계의 청사진이라고 설명했다. 그는 “우리의 반도체 칩 뿐만 아니라, 엑사원과 같은 좋은 성능의 AI 모델과 이를 사업화하는 LG유플러스의 서비스가 합쳐져야 빅테크에 대항할 만한 생태계를 확장할 수 있을 것”이라며 “지금까지는 기술 고도화에 초점을 맞췄다면, 이번 MOU로 국내 AI 생태계를 전 세계로 확장하는 출발점이 될 것이라 본다”고 했다.

LG유플러스는 이번 협력을 계기로 ‘피지컬 AI’ 시대를 맞이해 국산 AI 사업을 확대할 방침이다. 이 CTO는 “향후 피지컬 AI의 두뇌가 될 것으로 꼽히는 자사 에이전트 AI, 보이스 AI 사업을 확장하려면 가성비 있는 인프라 환경이 필수적”이라며 “현재 온디바이스 AI 기능과 엣지 AI 디바이스를 결합한 구조를 실험하는 등 피지컬 AI 시대 소프트웨어 기업으로서 총력을 기울이고 있는 가운데, 국내 기업과의 인프라 협력을 지속할 계획”이라고 했다.