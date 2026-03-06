배우 고원희가 프리미엄 세컨핸드 플랫폼 ‘더페어(thefair)’와 함께 평소 아끼던 의류와 소장 아이템을 직접 선별해 ‘애정템 플리마켓’을 진행하고, 판매 수익금 전액을 환경 보호 활동을 위한 기부금으로 전달했다. 이번 프로젝트는 중고시장을 통한 자원 순환과 환경 보호의 의미를 함께 담았다.

고원희 배우는 “제가 아끼던 아이템들이 누군가에게는 또 다른 새로운 시작이 되길 바라는 마음으로 참여했다”며 “이번 프로젝트를 통해 나눔에 함께할 수 있어 뜻깊었고, 더 많은 분들이 부담 없이 순환 소비에 참여하는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

더페어는 프리미엄 골프웨어와 디자이너 브랜드 의류를 중심으로 엄선된 상품을 구매할 수 있을 뿐 아니라, 소비자가 더 이상 입지 않는 옷을 판매할 수 있는 양방향 서비스 구조를 제공한다. 이용자는 판매 신청만 하면 수거부터 촬영, 판매까지 전 과정을 플랫폼이 대신 진행해 누구나 간편하게 중고시장에 참여할 수 있다.

또한 한 번 입고 버려지는 옷이 아닌 다시 선택되고 다시 입혀지는 순환 구조를 핵심 가치로 제시하며, 골프웨어와 프리미엄 브랜드 중심의 큐레이션을 통해 의류의 활용 가치를 이어가는 소비 방식을 제안하고 있다.

서울 강남에서 진행된 오프라인 팝업 현장에서는 고원희 배우의 실제 애정템과 더페어가 셀렉한 프리미엄 골프웨어 및 디자이너 브랜드 상품들이 함께 소개됐다. 현재 오프라인 행사는 종료됐지만 관련 상품들은 더페어 앱을 통해 계속 구매할 수 있다.

더페어 관계자는 “고원희 배우의 참여를 통해 패션 순환과 나눔의 의미를 함께 전달할 수 있었다”며 “앞으로도 옷을 소유의 대상이 아닌 경험의 방식으로 바라보고, 버려지는 패션이 아닌 다시 이어지는 순환의 가치가 일상 속에 자리 잡을 수 있도록 지속 가능한 소비 문화 확산에 노력할 계획”이라고 밝혔다.