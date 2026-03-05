유보적 입장 고수

[헤럴드경제=전새날 기자] 러시아 정부는 5일(현지시간) 그간 밀착 관계였던 이란이 미국·이스라엘에 맞서 엿새째 전쟁 중인 것과 관련해 “이란으로부터 어떠한 지원 요청도 받은 바 없다”며 유보적인 입장을 고수했다.

로이터 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 ‘러시아가 무기 공급을 포함해 이란에 물질적 지원을 제공할 의향이 있느냐’는 취재진의 질문에 이같이 답했다.

페스코프 대변인은 “이번 사태와 관련해 이란 측의 어떠한 요청도 없었다”며 “우리의 일관된 입장은 모두에게 잘 알려져 있으며, 이 점에는 변화가 없다”고 강조했다.

러시아는 최근 몇 년간 이란과 밀착 행보를 해온 우방국이다. 미국과 이스라엘이 지난달 28일 이란을 공격하자 두 나라를 규탄하며 즉각적인 휴전을 촉구하기도 했다.

러시아와 이란은 지난해 20년 기한의 포괄적·전략적 동반자 조약을 체결했다.

현재 러시아는 이란의 유일한 원전인 부셰르 원자력 발전소에 2기의 신규 원자로를 건설 중이다. 이란은 러시아에 우크라이나 침공용 ‘샤헤드’ 자폭 드론을 공급한 바 있다.