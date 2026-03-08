서울시, ‘옥상녹화 가이드라인’ 8년만에 전면개정 국토부 최신 설계기준 등 최근 개정법령 반영 국·내외 우수사례 포함 설계·시공 기준 수록

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시는 도심 속 녹지 확충과 기후위기에 선제적으로 대응하기 위해 ‘서울시 옥상녹화 가이드라인’을 8년 만에 전면 개정했다고 8일 밝혔다.

이번 개정은 국토교통부의 최신 설계기준 등 변화된 법령과 지침을 반영하고, 현장의 실무자가 활용할 수 있는 실무 지침을 강화하는 데 방점을 뒀다.

그동안의 가이드라인이 주로 기존 건축물 녹화에 치중했다면, 이번 개정안은 신축과 구축 건축물 모두에 참고가 되도록 실제 시공 순서에 맞춰 내용을 서술했다. 도시개발 시 건축의 초기 설계 단계부터 옥상녹화를 고려할 수 있도록 국내·외 우수사례와 실무적인 설계·시공 기준을 수록했다.

기존 가이드라인 내용 중 현장에서 혼선이 잦았던 토심(흙의 깊이) 기준도 현실화했다. 기존 ‘생존 최소토심’과 ‘생육 최소토심’, 2개의 토심 기준으로 혼란이 있었던 용어를 ‘생존 최소토심’과 ‘권장토심’으로 정정, 각종 도시개발 협의 시 식물의 생육까지 고려한 권장토심을 적용하도록 정정했다.

대관목의 경우 인공토 50% 기준 생존 최소토심은 38㎝이나, 권장토심은 50∼60㎝로 더 많은 토심을 확보토록 개정했다.

기후변화 대응을 위한 선진 기술도 담았다. 특히 국외 사례 중 빗물을 효율적으로 모아 가뭄과 폭우에 대비하고 우수를 식물의 관수에 활용하는 ‘우수저류 통합시스템’을 상세히 소개해 단순한 조경을 넘어선 우수저감·활용 기능을 강조했다.

또 실무 경험이 적은 신규 직원이나 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 그림과 도면 위주로 설명을 구성했으며, 현장에서 즉시 활용 가능한 공무원용 체크리스트를 수록해 행정의 효율성을 꾀했다.

아울러 국내·외 옥상녹화 우수사례와 조성 후 프로그램 등 우수 운영 사례를 포함해 옥상녹화로 인한 건축물의 가치 상승 등 사후 관리의 중요성도 역설했다.

도쿄 아자부다이힐스 등 신축과 재개발 시 가치 향상을 위해 옥상녹화를 조성한 사례와 옥상녹화 조성을 통해 사회적 커뮤니티 공간을 만든 서울 타임워크 등 국내·외 옥상녹화 최신경향을 수록하였다.

부록으로 용산 아이파크몰의 가드닝 프로그램, 미국 샌프란시스코 세일즈포스 파크의 요가, 재즈 등 루프톱 공연, 가드닝 프로그램 등 국·내외 옥상녹화 우수 운영사례를 소개하여 민간에서 옥상녹화 조성 후 운영사례를 참고할 수 있도록 하였다.

개정된 서울시 옥상녹화 가이드라인은 조경 분야 외에도 도시계획·건축 분야 실무자들에게 도움이 될 것으로 시는 기대했다. 해당 가이드라인 ‘정원도시 서울’ 누리집에서 이달부터 누구나 확인할 수 있다.

김영환 서울시 정원도시국장은 “이번 가이드라인 개정이 서울의 옥상을 보다 푸르고 건강하게 만드는 기폭제가 되길 기대한다”며 “시민에게는 도심 속 쉼터를 제공하고, 도시 전체로는 열섬 현상을 완화하는 효과를 거둘 것”이라고 밝혔다.