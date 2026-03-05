- 2026년 입주 물량 ‘0’, 2027년 1,017가구… 공급 감소 구간 본격화

- GTX-B 착공·바이오 클러스터 확장으로 배후 수요는 꾸준히 증가

인천 경제자유구역의 중심축인 송도국제도시가 향후 2~3년간 신규 주택 입주 물량이 크게 줄어드는 ‘공급 공백기’에 진입할 전망이다. 지난 수년간 이어졌던 대규모 입주가 마무리 단계에 접어들면서, 2026년을 기점으로 공급 감소가 가시화되는 모습이다.

부동산R114 통계 자료에 따르면, 송도국제도시(연수구 송도동)의 연도별 입주 예정 물량은 2025년 3,706가구에서 2026년 0가구로 급감한다. 이어 2027년에도 1,017가구에 그칠 예정이다.

이는 최근 수년간 이어졌던 연간 수천 가구 규모의 입주 흐름과 비교하면 크게 줄어든 수치다. 2028년에는 2,433가구가 예정돼 있으나, 그 전까지는 사실상 신규 입주 단지가 제한적인 상황이 이어질 것으로 보인다.

이 같은 공급 감소는 도시 개발 단계와 맞물려 있다. 송도는 1공구부터 8공구까지 순차적인 개발을 통해 대규모 주거단지를 조성해왔으며, 최근에는 주요 단지들의 입주가 대부분 마무리 단계에 접어들었다.

차세대 주거 중심지로 거론되는 11공구(첨단산업클러스터)의 본격적인 입주는 2027년 말 또는 2028년 이후로 예정돼 있다. 이에 따라 기존 공구의 공급이 마무리되는 시점과 신규 공구 입주 사이에 일정 기간 공급 공백이 발생하는 구조다.

이처럼 공급이 줄어드는 가운데 송도는 대규모 개발호재가 이어지며 수요 기반이 유지되고 있다는 점이 주목된다.

실제 송도는 수도권 광역급행철도 GTX-B 노선이 착공에 들어가면서 서울 접근성 개선 기대가 반영되고 있으며, 지난 2월 13일에는 국토교통부가 송도 트램 노선이 포함된 ‘제2차 인천광역시 도시철도망 구축계획’을 최종 승인하고 고시하면서, 송도국제도시를 바꿀 대규모 교통 혁명도 본궤도에 올랐다.

또한 바이오 산업 중심지로서의 위상도 강화되고 있다. 현재 송도에는 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 주요 기업이 위치해 있고, 관련 클러스터 확장도 진행 중이다. 이에 따라 직주근접을 선호하는 전문직 수요가 꾸준히 유입되는 구조가 형성돼 있다.

이처럼 배후 수요가 유지되는 상황에서 신규 입주 물량이 제한되면, 선택 가능한 신축 주택은 자연스럽게 줄어들 수밖에 없다. 최근 주택 시장에서는 신축 선호 현상이 이어지고 있어, 입주 5년 이내 준신축 단지나 신규 분양 물량에 대한 관심이 상대적으로 높아질 가능성이 있다.

업계 관계자는 “대규모 공급이 집중됐던 지역은 이후 일정 기간 공급 조정 구간을 거치는 경우가 많다”며 “송도의 경우 2026~2027년은 신규 입주가 제한적인 시기로, 시장에서는 기존 주택과 향후 분양 일정에 대한 관심이 동시에 커질 것으로 보인다”고 말했다.

이처럼 공급 공백이 예고된 상황에서, 인천 송도국제도시 11공구 RC3블록에 위치한 ‘송도 한내들 센트럴리버’가 선착순 동·호수 지정 계약을 진행하고 있어 수요자들의 관심이 모아지고 있다. 2026년 입주 물량이 전무한 가운데 현재 계약이 가능한 단지라는 점에서 수요자들의 문의가 이어지고 있다는 설명이다.

‘송도 한내들 센트럴리버’는 지하 1층~지상 29층, 6개 동, 총 501가구 규모로 조성되며, 전 가구가 실수요자 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 구성됐다.

단지는 송도 11공구에서도 워터프런트 바로 앞 핵심 입지에 위치해 수변 산책로와 문화·여가 인프라를 가깝게 누릴 수 있는 것이 특징이다. 또한 송도세브란스병원(예정), 현대프리미엄아울렛, 홈플러스, 트리플스트리트 등 주요 상업·의료·문화시설 접근성도 우수하다.

여기에 단지 바로 앞에 유치원과 초등학교, 중학교 부지가 예정되어 있어 자녀들의 안전한 도보 통학이 가능한 ‘원스톱 학세권’을 형성하고 있다. 아울러 동북아 글로벌 교육 허브로 조성된 인천글로벌캠퍼스가 가까이 위치해 있고, 연세대 국제캠퍼스 2단계, 인하대 송도캠퍼스 등 글로벌 교육 클러스터와도 인접해 교육 인프라는 더욱 강화될 전망이다.

교통 여건도 우수하다. 인천 1호선, 제3경인고속도로, GTX-B 노선(계획), 수도권제2순환고속도로(계획) 등 광역 교통망을 통해 서울 및 수도권 전역으로 이동이 편리하다. 또한 11공구는 송도국제도시의 가장 앞자리에 위치해 타 공구 대비 고잔톨게이트 접근성이 뛰어난 점도 돋보인다.

이 밖에도 단지가 조성되는 송도 11공구는 ‘첨단산업클러스터(C)’로 지정되며 삼성바이오로직스, 롯데바이오로직스 등 글로벌 바이오 대기업들의 입주가 이어지고 있어 미래가치 상승과 뛰어난 직주근접성도 갖췄다는 평가다. 특히 삼성바이오로직스는 송도 11공구 내 제3바이오캠퍼스 조성을 위한 추가 부지 매입을 완료하고, 총 7조원가량을 투자할 방침을 밝히면서 이에 따른 기대감도 더해질 전망이다.

송도 한내들 센트럴리버는 분양조건도 매력적이다. 1차 계약금 1천만원을 통해 초기 자금 부담을 줄였으며, 발코니 확장을 무상으로 제공해 실질적인 분양가 인하 효과를 더했다.

또한 수도권 비규제 지역인 인천이 일반적으로 1년의 전매제한이 적용되는 것과 달리 전매제한 기간이 6개월로 단축된 ‘안심전매 단지’에 해당하며, 거주의무 기간이 없어 입주와 동시에 전세 활용이 가능해 실거주와 투자 수요 모두를 충족시키는 유연한 조건을 갖췄다는 평가다.

송도 한내들 센트럴리버의 견본주택은 인천광역시 연수구 송도동 일원에 위치해 있으며, 선착순 계약과 관련한 자세한 사항은 견본주택 방문 또는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.