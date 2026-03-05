-부천시 최고 분양가 공급에도 1순위 청약 흥행… 기타지역 접수 70% 육박

-비규제 프리미엄 & 가격 경쟁력 부각되며 서울 무주택자 몰리는 부천시

-더블 역세권 입지 갖춘 1,649가구 랜드마크 공급 예정에 수요자 관심 확대

10·15 부동산 대책 이후 규제지역 중심으로 대출과 청약 제한이 강화되면서, 수도권 비규제지역 아파트로 수요가 집중되고 있다. 특히 부천시는 비규제 지역이면서 서울 주요 업무지구와 인접해, 서울 무주택자들이 청약 통장을 적극 사용하고 있는 것으로 나타난다.

지난 25일 한국부동산원 청약홈에 따르면, 쌍용건설이 경기 부천시 괴안3D구역 재개발정비사업으로 공급한 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’이 1순위 청약 접수에서 총 1,317명이 몰리며 평균 12.08대 1의 경쟁률을 기록했다.

해당 단지는 주변 시세보다 높은 분양가로 책정돼 고분양가 부담이 있었다. 실제 전용면적 59㎡는 8억9150만원(최고가 기준)이었으며, 전용면적 84㎡는 11억3760만원(최고가 기준)에 달했다.

청약 당첨 이후 시세 차익에 대한 보수적 의견도 있었지만, 청약 흥행에 성공할 수 있었던 데에는 서울에서 유입된 실수요가 탄탄했다는 분석이다.

서울 주요 업무지구 접근성이 뛰어난 부천시는 비규제지역으로 각종 규제로부터 부담이 적다. 여기에 여전히 서울과 비교하면 경쟁력 있는 분양가라는 점에서 서울 무주택 수요자들이 대거 청약대열에 가세한 것으로 보인다.

주택도시보증공사가 지난 19일 발표한 ‘1월 민간아파트 분양가격 동향’에 따르면, 서울에서 분양된 민간아파트 분양가는 3.3㎡ 당 5,264만 원으로 집계됐다. 고분양가 부담이 있었던 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’의 3.3㎡ 당 평균 분양가는 3,300만원 선이다. 부천시 역대 최고 분양가였음에도 여전히 서울 평균과 비교하면 ‘경쟁력’ 있는 가격이다.

실제 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’에 접수된 1순위 통장 1,317건 중 70.2%에 해당하는 925건은 기타지역에서 접수됐다.

부동산 전문가는 “부천시 최고 분양가라는 부담에도 비규제 프리미엄을 더 크게 평가한 수요자들이 청약에 적극 나선 것으로 보인다”라며 “5월 양도세 중과 유예 종료 이후 기본 세율만 적용되는 비규제지역으로 투자 수요까지 유입될 가능성이 높아지면서, 부천시의 부동산 열기는 한동안 지속될 전망”이라고 전했다.

쌍용건설이 부천시에서 청약 흥행에 성공하면서, 공급 예정 물량에도 자연스레 관심이 쏠린다. 특히 지역 내 랜드마크 브랜드 대단지 공급이 예정돼 있어, 일부 수요자들 사이에서는 분양 일정에 맞춰 청약 전략을 조율하려는 움직임까지 감지된다.

대표적인 단지로 경기 부천시 소사3구역 재개발사업을 통해 공급되는 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’를 꼽을 수 있다.

‘e편한세상 부천 어반스퀘어’는 부천시 소사동 일원에 지하 3층~지상 38층, 13개동, 총 1,649가구의 대단지로 조성된다. 서울지하철 1호선과 서해선을 이용할 수 있는 소사역이 바로 맞닿아 있는 더블 역세권 입지다. 이를 통해 마곡, 여의도, 구로, 가산 등 주요 업무지구를 빠르게 이동할 수 있다. 특히 GTX-B 노선이 예정(2031년 개통 예정)된 부천종합운동장역이 한 정거장 거리에 있어, 향후 서울 주요 지역 접근성은 더욱 개선될 전망이다.

지역에서 보기 드문 랜드마크 브랜드 아파트로 조성되는 점도 강점이다. 대한민국 주거 트렌드를 선도해온 대표 ‘e편한세상’ 브랜드가 단독으로 적용되며, 총 1,649가구의 대단지 규모에 걸맞은 커뮤니티 특화 설계도 적용될 방침이다. 실제 사우나, 실내골프연습장, 스포츠코트, 게스트하우스 등 지역 최고 수준의 고품격 커뮤니티 시설이 조성될 예정이며, 조경은 e편한세상의 프리미엄 조경 브랜드인 ‘드포엠(dePoem)’이 적용될 계획이다.

더블 역세권 입지에 차별화된 상품성을 갖춘 랜드마크 대단지로 조성되는 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’는 오는 4월 분양 예정이다. 상대적으로 청약과 대출 부담이 적고 서울 접근성까지 뛰어난 비규제 수혜 단지로 벌써부터 수요자 관심이 집중되고 있다.

부천시 중동에 소재한 A 공인중개사는 “소사역 일대는 대규모 정비사업으로 신흥주거타운을 형성할 것으로 기대되면서 일찍부터 수요자 관심이 뜨거웠던 곳”이라며 “최근 부천 시장에 대한 기대감이 높아지면서, 부천은 물론 서울에서도 ‘e편한세상 부천 어반스퀘어’의 분양 일정을 확인하는 대기 수요의 문의가 이어지고 있다”고 현장 분위기를 전했다.