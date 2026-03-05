KB증권, 은 기초지수 상품 4종 동시 상장 2배, 1배, -1배, -2배로 양방향 투자 가능

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB증권은 오는 6일 미국 상품거래소(COMEX) 은 선물 가격을 기초로 한 상장지수증권(ETN) 상품 4종을 신규 상장한다고 5일 밝혔다.

이번에 상장되는 상품은 ‘KB 은 선물 ETN’, ‘KB 레버리지 은 선물 ETN’, ‘KB 인버스 은 선물 ETN’, ‘KB 인버스 2X 은 선물 ETN’이다.

KB증권이 새롭게 선보이는 ‘KB 은 선물 ETN 4종’은 국제 은 선물 가격의 일간 수익률을 추종하는 구조로, +1배 상품을 비롯해 -1배, +2배, -2배 등 다양한 전략을 통해 시장 상황에 맞는 투자 선택이 가능하다.

해당 상품은 COMEX에 상장된 은 선물 수익률을 기반으로 한다. 4종 모두 환노출형 구조로, 원/달러 환율 변동에 따라 수익률에 영향을 받을 수 있다.

상품 만기는 ‘KB 은 선물 ETN’, ‘KB 레버리지 은 선물 ETN’, ‘KB 인버스 은 선물 ETN’은 5년으로 2031년 2월 24일까지 거래가 가능하며, ‘KB 인버스 2X 은 선물 ETN’은 3년 만기로 2029년 2월 21일까지 거래할 수 있다.

연 보수는 상품 구조에 따라 차등 적용된다. ‘KB 은 선물 ETN’과 ‘KB 인버스 은 선물 ETN’은 연 0.60%, ‘KB 레버리지 은 선물 ETN’과 ‘KB 인버스 2X 은 선물 ETN’은 연 0.80%다.

KB증권 김병구 패시브영업본부장은 “은은 안전자산이면서 동시에 산업 금속이라는 이중적 투자 매력을 갖춘 자산”이라며 “투자자들이 글로벌 원자재 시장에서 보다 편리하게 접근하고 다양한 시장 환경에 대응할 수 있도록 관련 상품을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.