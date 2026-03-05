[헤럴드경제=김주리 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 막내아들인 배런 트럼프의 입대를 촉구하는 여론이 늘고 있다.

3일(현지시간) 美 온라인 뉴스 매체 데일리비스트에 따르면 미국과 이스라엘의 대이란 군사작전으로 미군 사망자가 발생하자 일부 미국 네티즌들 사이에서 “전쟁이 정당하다면 대통령의 아들도 참전해야 하는 것 아니냐”는 비판이 제기됐다.

이와 함께 #SendBarron(배런을 보내라) 해시태그가 빠르게 퍼지고 있다. 수천 명의 네티즌들은 백악관에 거주하며 뉴욕대학교 워싱턴 D.C. 캠퍼스에 재학 중인 배런도 전쟁에 나서야 한다고 주장했다.

또 미국의 코미디언이자 작가인 토비 모턴은 ‘배런 트럼프를 징집하라’는 의미의 풍자 웹사이트 DraftBarronTrump.com을 개설했다. 이 사이트는 미군 사망 소식이 전해지기 시작한 무렵 개설됐다.

해당 사이트는 트럼프 대통령 특유의 화법을 흉내 내 배런이 “조국을 지킬 준비가 돼 있다”는 식의 과장된 문구를 내세우며 전쟁과 정치권을 비꼬고 있다.

또한 온라인상에서는 트럼프 대통령이 과거 베트남전 당시 학업 및 건강 문제를 이유로 여러 차례 징병을 유예 받았던 전력도 거론되고 있다.

한편 배런은 군 복무 의사를 공개적으로 밝힌 적은 없다. 그는 대외 활동이 거의 없는 편으로 알려져 있다.