[헤럴드경제=고승희 기자] SM엔터테인먼트를 떠난 가수 보아가 자신이 직접 세운 엔터테인먼트에서 새출발을 시작한다.

베이팔 엔터테인먼트(BApal Entertainment)는 3일 “보아가 새 기획사를 설립, 음악 활동을 시작한다”고 밝혔다.

베이팔 엔터테인먼트는 보아(BoA)와 팔(pal,친구)의 의미를 담아 사명을 지었다. ‘보아와 친구들’, 즉 보아와 팬들이 함께 만들어가는 회사를 지향한다는 뜻이다. 아티스트와 팬이 더욱 가까이 호흡할 수 있는 구조를 구축하겠다는 의지가 반영됐다.

소속사 측은 “보아는 자신의 음악적 방향성을 보다 명확히 구현하기 위해 새로운 구조를 선택했다”며 “오랜 시간 활동하며 쌓아온 소중한 추억과 값진 경험들은 현재의 단단한 아티스트 보아를 만든 가장 중요한 자산이다. 그간의 배움을 바탕으로 음악적 내실을 더욱 다져나가고자 한다”고 밝혔다.

그러면서 “보아의 깊이 있는 음악 세계와 명확한 비전을 존중하며, 아티스트가 지향하는 방향을 유연하고 자연스럽게 펼칠 수 있도록 최적화된 환경을 구축해 나갈 계획”이라고 밝혔다.