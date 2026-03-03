[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구(구청장 진교훈·사진)는 중소기업과 소상공인을 지원하기 위해 ‘희망금융 특별신용보증’ 사업을 시행한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 시중보다 낮은 금리로 경영자금을 지원하며, 총 보증 규모는 275억 원이며 업체당 최대 5000만원까지 지원받을 수 있다.

대출금리는 기준금리에 대출자의 신용도 등을 반영한 가산금리(1.6~1.8%)를 더하고, 서울시 이자 지원분(1.8%)을 차감해 산정된다. 2월 말 기준 약 2.61~2.81% 수준이다.

앞서 구는 지난 6일 강서구청 대회의실에서 우리은행, 하나은행, 신한은행, 새마을금고, 서울신용보증재단과 ‘희망금융 특별출연 업무협약’을 체결하고, 총 22억 원을 공동 출연했다. 서울신용보증재단은 이를 바탕으로 출연금의 12.5배인 275억 원 규모의 신용 보증을 지원한다.

대출 기간은 5년으로, 1년 차에는 이자만 납부하고 이후 4년간 원금과 이자를 함께 상환하면 된다.

대출금은 운전·시설·기술개발 자금으로만 사용할 수 있으며, 다른 용도로 사용할 경우 이자 지원을 받을 수 없다. 또한 사치, 향락 등 재보증 제한업종, 휴·폐업 중이거나 세금 체납 기업은 지원 대상에서 제외된다.

신청은 3월 3일부터 자금 소진 시까지 서울신용보증재단 강서종합지원센터(공항대로 236, 6층)에서 현장 접수로 진행된다.

아울러, ‘찾아가는 원스톱 금융클리닉’을 운영해 신청 편의를 높인다. 권역별 운영 장소는 ▷화곡8동주민센터(3월 3일) ▷가양3동주민센터(3월 5일) ▷방화1동주민센터(3월 9일) ▷발산1동주민센터(3월 11일) ▷화곡3동주민센터(3월 13일) 5곳이다. 운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다.