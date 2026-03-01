[헤럴드경제=나은정 기자] 가수 백지영이 과거 성형수술에 대한 후회와 함께 현재 코 상태에 대한 고민을 솔직하게 털어놨다.

백지영은 지난달 28일 자신의 유튜브 채널에 공개한 ‘백지영이 30년 전 수술하고 후회하는 이유는?’이라는 제목의 영상에서 배우인 남편 정석원과 함께 성형외과를 찾는 모습을 공개했다.

이날 백지영은 성형을 고민하는 제작진에게 경험자로서 현실적인 조언을 건넸다. 그는 “성형은 트렌드를 따라가는 순간 망한다”며 “자기 얼굴에 어울리는 자연스러운 각을 찾는 게 중요하다”고 소신을 밝혔다.

이어 과거 유행에 따라 두꺼운 쌍꺼풀 수술을 한 것이 후회된다며 “한 번에 여러 수술을 권하는 병원은 피하는 게 좋다. 문제가 생겼을 때 원인을 알기 어렵다”고 충고했다.

백지영은 이날 현재 코 상태에 대한 고민을 드러냈다. 그는 “원래 긴 코였는데 어느 순간 올라가면서 콧구멍 모양도 변했다”며 재수술을 고민 중이라고 밝혔다. 이에 성형외과 전문의는 “코 길이는 인상에 큰 영향을 준다”며 재수술 가능성을 언급하면서도 “현재 상태가 심각한 수준은 아니다”라고 설명했다.

백지영은 상담이 끝난 뒤 소통이 잘 된다면서 “바로 (수술대에) 눕고 싶다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

‘성형에 10억 원을 썼다’는 루머에 휩싸였던 백지영은 “그 정도는 아니다”라고 선을 그으면서도 “수술이 잘 되면 또 하고 싶어지는 심리가 생긴다. 남들은 못 보는 단점이 본인 눈에는 계속 보이기 때문”이라고 털어놨다. 그러면서 “다시 돌아간다면 첫 성형수술은 하지 않았을 것 같다”고 아쉬워했다.

백지영은 성형수술 전반에 대해 “성형 후 거울을 너무 자주 보면 또 하고 싶어진다”며 “문제없이 잘됐다면 다음에는 피부 관리 등 다른 부분에 신경 쓰는 것이 좋다”고 조언했다.