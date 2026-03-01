[헤럴드경제=나은정 기자] 제107주년 삼일절을 맞아 배우 송혜교와 서경덕 성신여대 교수가 여성 독립운동가 남자현 지사의 삶을 조명한 다국어 영상을 제작해 국내외에 공개했다.

서 교수는 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “4분 분량의 ‘시대의 틀을 깬 여성 독립운동가, 남자현’ 영상을 내가 기획하고 송혜교가 후원했다”며 “한국어와 영어 내레이션으로 제작해 국내외에 널리 전파하고 있다”고 밝혔다.

영상에는 남자현 지사가 3·1운동을 계기로 독립운동에 뛰어든 과정과 그의 업적이 담겼다. 남 지사는 당시 47세라는 비교적 늦은 나이에 만주로 망명해 본격적인 항일운동에 나섰다.

특히 독립운동 단체의 결속을 위해 혈서를 쓰고, 일제가 만주에 괴뢰국을 세우자 자신의 무명지(無名指)를 잘라 쓴 ‘조선독립원’ 혈서를 국제연맹에 보낸 일화 등 그의 강인한 독립 의지를 집중적으로 조명했다.

서 교수는 “대중에게 잘 알려지지 않은 여성 독립운동가의 삶을 재조명하고 국내외에 소개하고자 이번 영상을 제작했다”며 “정정화, 윤희순, 김마리아, 박차정, 김향화에 이어 여섯 번째 영상”이라고 설명했다.

그러면서 “영상은 유튜브 등 각종 SNS를 통해 전파 중이며, 전 세계 곳곳의 한인 커뮤니티에도 영상을 공유해 알리고 있다”며 “송혜교와 함께 더 많은 여성 독립운동가에 관한 다국어 영상을 시리즈로 제작해 꾸준히 알릴 계획”이라고 밝혔다.

두 사람은 지난 15년간 삼일절과 광복절 등 주요 역사 기념일마다 해외 독립운동 유적지 37곳에 한국어 안내서와 한글 간판, 독립운동가 부조 작품 등을 기증하는 활동을 이어왔다.