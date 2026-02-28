새 앨범 ‘아리랑’ 수록곡 전 세계 최초 공개

[헤럴드경제=정호원 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 다음 달 21일 서울 광화문 광장에서 정규 5집 발매 기념 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE: ARIRANG)을 개최한다. 이번 무대에서는 신곡뿐만 아니라 기존 히트곡들도 대거 만날 수 있을 전망이다.

28일 가요계에 따르면, 소속사 하이브(빅히트 뮤직)는 이번 공연에서 새 앨범 ‘아리랑’의 수록곡을 세계 최초로 공개함과 동시에 전 세계적인 사랑을 받은 기존 히트곡들을 아우르는 다채로운 무대를 준비 중이다.

이번 공연은 방탄소년단이 3년 9개월 만에 선보이는 새 앨범의 첫 무대라는 점에서 전 세계적 관심을 모으고 있다. 예상 공연 시간은 약 1시간이다. 하이브 측은 서울 도심 한복판인 광화문 광장의 특수성을 고려해 공연 시간을 1시간으로 확정했다고 밝혔다.

하이브는 “공연 시간은 당사에서 직접 결정한 사안으로, 안전하고 원활한 진행이 가능한 최적의 시간을 설정했다”며, “일반 공연장과 달리 야외 공공장소라는 특수한 환경을 고려해 무대 운영, 안전 관리, 현장 통제 계획 등을 종합적으로 검토했다”고 설명했다.

실제로 지난 23일 예매 시작 직후 일반 예매석 1만 3천 석이 순식간에 매진됐으며, 대기 순번이 10만 명에 육박하는 등 폭발적인 열기를 입증했다. 경찰은 당일 무대 중심부터 덕수궁 대한문까지 약 23만 명, 숭례문까지는 최대 26만 명의 인파가 운집할 것으로 내다보고 있다. 이에 주최 측은 현장에 오지 못한 팬들을 위해 서울광장 인근에 대형 스크린을 설치하는 방안도 검토 중이다.

하이브는 “대규모 인파가 몰리는 행사인 만큼 관람객 안전은 물론, 공연 후 대중교통 이용 편의와 심야 소음으로 인한 시민 불편 최소화에 만전을 기하겠다”고 덧붙였다.

한편, 서울시는 이번 공연 시간 결정과 관련해 “광화문 광장 사용에 따른 안전관리 및 행정 지원을 담당할 뿐, 공연 구성과 시간 결정은 전적으로 주최사인 하이브의 권한”이라며 “하이브 측은 지난해 12월 협의 단계부터 공연 시간을 1시간으로 요청해 왔다”고 밝혔다.