“사모님한테 말했던 돈 달라” 1000만원 건네거나 전달한 의혹

[헤럴드경제=정호원 기자] 경찰이 무소속 김병기 의원을 2차 소환함과 동시에, 공천헌금을 건넨 의혹을 받는 핵심관계자들을 대상으로 대질 신문을 진행했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 지난 27일 오후 공천헌금 탄원서를 썼던 전모 전 구의원과 김 의원의 최측근인 이 부의장을 불러 2시간가량 공천헌금 전달 의심 정황에 대해 대질 조사를 벌였다.

앞서 전 씨는 탄원서를 통해 “2020년 총선을 앞두고 동작구청 주차장에서 김 의원의 배우자에게 1000만원을 건넸으며, 총선 이후 이 부의장이 김 의원의 지역 사무실에서 돈을 돌려줬다”고 주장했다.

이 과정에서 이 부의장은 전 씨에게 전화로 “저번에 (김 의원) 사모님한테 말했던 돈을 달라”며 현금을 요구하는 등 전달책 역할을 한 의심을 받고 있다.

하지만 이 부의장이 의혹 중 일부를 강하게 부인하며 양측의 주장이 평행선을 달리자, 경찰은 대질 조사를 통해 사실관계를 대조했다. 경찰은 같은 날 소환된 김 의원에게도 해당 사실을 집중 추궁한 것으로 전해졌다.

이틀간 김 의원을 조사한 경찰은 진술 내용을 정밀 분석해 향후 수사 방향을 결정할 방침이다. 경찰 안팎에서는 신병 확보 가능성도 거론되지만, 보강 수사가 필요하다고 판단될 경우 추가 소환이 이뤄질 수도 있다.