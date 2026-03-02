3차 상법 개정안 국회 통과 자사주 취득 후 1년 내 소각 의무 수혜주 판단엔 지배구조·이익잉여금 함께 봐야

[헤럴드경제=문이림 기자] 자사주 소각 의무화를 담은 ‘3차 상법 개정안’이 국회를 통과하면서 시장은 수혜주 찾기에 나섰다. 전문가들은 자사주 보유 비율뿐만 아니라 이익잉여금 규모와 지배구조까지 함께 따져봐야 한다고 입을 모은다.

자사주 소각 의무화를 골자로 하는 ‘3차 상법 개정안’이 지난 26일 국회 본회의를 통과됐다. 개정안은 자사주 신규 취득분을 취득일로부터 1년 안에 소각하는 내용을 골자로 한다. 기존 보유분은 법 시행일 이후 최대 1년 6개월 안에 소각하거나, 보유·처분계획을 세워 주주 총회 승인을 받아야 한다.

소각 절차는 종전과 같이 이사회 결의만으로 가능하다. 다만 기한 내 소각이나 승인계획이 없으면 과태료 등 법적 책임이 발생할 수 있다. 자사주 운용 규율이 강회된 셈이다.

방송·통신·항공 등 외국인투자 제한 업종은 소각 의무 대신 법 시행일로부터 최대 3년 이내 시장 매각 등으로 처분하도록 하는 특례가 적용된다.

박세연 한화투자증권 연구원은 “많은 자기주식을 쌓아둔 저(低)주가순자산비율(PBR) 지주사·자산주·제조업은 앞으로 1~2년 안에 자사주를 한 번에 소각해 주당가치를 높일지, 아니면 유지·재활용 방안을 제시해 주주총회에서 설득할지를 선택해야 한다”며 “이 과정이 자사주 축소와 지배구조 개선을 동반한 밸류에이션 상향 요인으로 작용할 가능성이 크다”고 평가했다.

올 들어 자사주 보유 비율이 높은 증권주·지주사주를 중심으로 3차 상법 개정 기대감에 주가가 크게 올랐다. 한국거래소에 따르면 27일 종가 기준 ‘KRX 증권 지수’는 올 들어 90.41% 올랐다. KRX 300 금융 지수도 34.88% 상승헀다.

전문가들은 단순 보유 물량만으로 수혜를 판단해선 안 된다고 조언한다. 유건호 미래에셋증권 연구원은 “최근 자사주 소각 기대감으로 증권주가 상승했으나 단순 보유 물량만으로 판단하기 어렵다”며 “배당가능이익 취득 비중, 기타취득 물량, 최대주주 지분율 등을 함께 점검해야 한다”고 말했다.

예컨대 신영증권은 자사주 보유 비율이 51.23%로 높으나, 기타취득 물량 비중이 높고 최대주주 지분율이 약 20% 수준이다. 기타취득 자사주란 합병·분할 등 특수 거래 과정에서 확보한 물량이다. 감자를 통해서만 소각이 가능했고, 이는 주주총회 특별결의가 필요하다.

유 연구원은 “이번 개정안은 기타취득 자사주도 이사회 결의로 소각할 수 있도록 해석될 여지가 있다”면서 “실제 소각 여부는 법 개정 내용과 함께 지분 구조에 따라 결정되며 지배구조가 핵심 변수”라고 설명했다.

지배구조와 함께 이익잉여금 규모도 반드시 확인해야 할 지표로 꼽힌다. 김민규 KB증권 연구원은 “자사주를 소각하려면 상계처리 할 이익잉여금이 넉넉히 있어야 한다”고 설명했다.

KB증권은 시가총액 5조원 이상 대형주 중 자사주를 모두 소각해도 지배력 하락폭이 적고 자사주대비 이익잉여금 규모도 큰 기업으로 ▷SK이노베이션 ▷SK스퀘어 ▷현대차 ▷기아 ▷현대모비스 ▷신한지주 ▷하나금융지주 ▷NH투자증권 ▷키움증권 ▷NAVER ▷삼성전자 등을 꼽았다.

선의로 위장한 자사주 처분도 경계해야 한다. 유 연구원은 “개정안은 임직원 보상을 목적으로 한 자사주 보유를 허용한다”며 “이를 활용해 자사주가 재단이나 기금으로 이전될 경우 의결권이 부활할 수 있다”고 말했다.