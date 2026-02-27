- 미취업 청년 대상 최대 10만 원…취업 준비 부담 완화

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 미취업 청년의 취업 준비 부담을 덜고 자기개발을 지원하기 위해 ‘2026년 청년 자격증 및 공인어학시험 응시료 지원사업’을 추진한다.

이번 사업은 대전에 주소를 둔 18~39세 미취업 청년 2100여 명을 대상으로 자격증 및 공인어학시험 응시료를 지원하며, 총 2억 8000만원의 예산을 투입한다.

지원 대상은 신청일 기준 대전에 주민등록을 둔 미취업 청년으로, 2026년 1월 1일 이후 실제 시험에 응시한 경우엔 최종 합격 여부와 관계없이 지원받을 수 있다.

지원 금액은 1인당 최대 10만 원이며, 연간 최대 3회까지 신청할 수 있다. 지원 항목은 공인어학시험, 한국사능력검정시험, 국가기술자격증, 국가전문자격증, 국가공인민간자격증 등 총 877종이다.

27일부터 대전청년포털 홈페이지에 접속해 ▷주민등록초본 ▷건강보험자격득실확인서 ▷응시확인서류 ▷응시료 결제 영수증 ▷본인 통장사본 등을 첨부해 신청하면 된다. 접수 후 서류심사를 거쳐 선착순으로 대상자를 선정한다. 선정자는 다음 달 10일 내외로 본인 계좌를 통해 응시료를 지급받는다.

민동희 교육정책전략국장은 “대전에서 취업을 준비하는 청년들의 경제적 부담을 완화하고 역량 개발을 촉진키 위해 이번 사업을 마련했다”며 “지역 청년들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.