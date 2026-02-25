[헤럴드경제=김광우 기자] “택배 주문하기가 무서울 지경”

간단한 식재료를 구매했을 뿐인데, 현관 앞에 가득 쌓이는 택배 상자. 하지만 막상 상자 안을 보면, 대부분 공간이 텅텅 비어있는 경우가 많다.

심지어 같은 물건을 여러 개 시켰는데, 각각 다른 상자에 배송되는 경우도 다수. 물건이 여러 겹 비닐에 쌓인 이중포장 또한 드물지 않게 찾아볼 수 있다.

이같은 과대포장 문제는 끊이지 않는 논쟁거리. 특히 당일·새벽배송 서비스가 본격적으로 도입된 후, 소비자들의 불만은 끊이지 않고 있다.

하지만 기업들의 변화는 체감할 수 없는 수준. 심지어 오는 4월부터 본격적인 과대포장 규제가 시행되는 데도 불구하고, 실질적인 변화가 포착되지 않고 있다.

25일 환경단체 서울환경연합은 지난 1월 14일부터 2월 18일까지 약 36일간 시민들에게 제보받은 총 29건의 과대포장 사례를 발표했다. 사례 중 가장 많은 유형은 ‘상품 크기에 비해 박스가 지나치게 크다’는 지적으로 전체 76%를 차지했다.

이어 ‘동시에 주문한 동일 제품 여러 개가 각각 개별 박스로 배송’된 경우가 31%, ‘완충재가 과도하게 사용’된 경우가 20%로 나타났다. 개별 상품마다 별도의 비닐 포장이 추가된 사례도 확인됐다.

한 시민은 7가지 식음료품을 주문한 결과를 사례로 제출했다. 7가지 식음료품은 각각 개별 포장된 뒤 4개의 상자에 배송됐다. 심지어 손바닥만 한 크기의 화장품 하나는 성인 상반신을 가릴 만큼 큰 비닐봉지에 담겨 도착했다.

제보된 과대포장 사례 중 약 90%(26건)은 쿠팡 또는 쿠팡 계열 서비스 이용 사례인 것으로 나타났다. 쿠팡은 자체 물류망을 운영하는 대표적인 기업이다. 직접배송 중심 물류 모델에서 과대포장 문제가 반복해서 발생하고 있음을 보여준다는 게 서울환경연합 측의 설명이다.

실제 쿠팡의 과대포장을 지적하는 목소리는 몇 년째 끊이지 않는다. 지난 1월에는 초코바 15개 묶음 한 세트를 구매한 소비자가, 제품을 상자 15개에 나눠 받은 사례가 공개되며 화제를 모으기도 했다. 당시 소비자는 “쿠팡은 지구에 사과해야 한다”고 불만을 표출했다.

제보 내용에서도 이같은 문제의식이 드러났다. 한 시민은 음식료품과 잡화류 4개를 주문했지만 각각 별도의 상자로 배송된 사례를 제보하며 “택배 물류 과정에서 쓰레기를 줄일 방법이 있음에도 속도와 효율만을 우선하는 구조가 반복되고 있다”고 지적했다.

이 외에도 “너무 커다란 상자에 담겨와 부담된다”, “개별 포장 때문에 여러 번 분리 배출해야 하는 게 번거롭다”는 등 반응이 이어졌다.

시민들은 과대포장 문제의 가장 큰 책임이 기업에 있다고 봤다. 응답자의 65%는 ‘쿠팡과 같은 배송·유통 기업이 나서야 한다’고 답했다. 이어 “과대포장을 막지 못하는 느슨한 법·제도”를 지적하는 응답이 21%로 뒤를 이었다.

이 밖에 “관리·감독을 충분히 하지 못하는 정부·지자체”(7%), “잘 알면서도 바꾸지 않는 소비 문화”(7%) 등은 상대적으로 낮은 응답이 나타났다.

서울환경연합 관계자는 “물류 과정의 초기 단계인 포장·유통 구조에서부터 기업이 포장재 사용을 줄이는 방향으로 개선해야 하며, 이를 제도적으로 뒷받침해야 한다는 인식이 시민들 사이에서 분명히 나타났음을 보여준다”고 설명했다.

변화 가능성은 있다. 기후에너지환경부는 오는 4월부터 과대포장에 대한 단속에 돌입해야 한다. 2024년부터 적용된 과대포장 규제의 2년 유예기간이 종료되기 때문이다. 문제는 현장 적용을 위한 세부 기준과 가이드라인이 충분히 마련되지 않았다는 지적이 나오고 있다는 것.

서울환경연합 관계자는 “단속의 구체적 절차와 집행 체계 또한 미흡한 상황”이라며 “이번 사례 수합은 이러한 제도적 관리 공백 속에서 과대포장이 구조적으로 반복되고 있음을 보여준다”고 설명했다.

심지어 최근 수도권 직매립 금지 정책이 시행되며, 생활폐기물 감량은 더욱 시급한 과제로 떠오르고 있다. 이에 과대포장에 대한 실질적인 규제 시행 여부부터 정부의 정책 의지가 반영될 것이라는 분석이 나온다.

서울환경연합 관계자는 “일상적으로 체감하는 택배 포장재 문제에 대한 실질적인 감량 대책이 마련되지 않는다면, 정부의 폐기물 감축 정책에 대한 사회적 신뢰는 약화할 수밖에 없다”고 강조했다.

한편 서울환경연합은 어린이들이 기업에 쓰레기를 줄여달라며 직접 쓴 손 편지도 공개했다. 배곧해솔초등학교 1학년 8반 학생들이 쓴 편지에는 “포장을 간단하게 해주세요”, “쓰레기 산이 생기고 있어요” 등 내용이 담겼다.