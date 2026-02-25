사전 기내식·밀팩도 ‘출발 48시간 전’까지로 변경 통합 LCC 출범 앞두고 고객 선택권 강화

[헤럴드경제=서재근 기자] 진에어가 고객 편의 향상을 위해 부가서비스 구매 및 환불 기한을 확대한다.

25일 진에어에 따르면 이날 오전 10시(한국시간 기준)부터 시행된 이번 개편을 통해 사전 좌석, 초과 수하물, 빠른 짐 찾기 등 주요 서비스의 구매 및 환불 가능 시간이 기존 ‘출발 24시간 전’에서 ’출발 4시간 전‘까지로 대폭 확대된다.

또한, 사전 기내식과 밀팩 상품도 기존 ‘출발 72시간 전’에서 ‘출발 48시간 전’까지로 기한을 조정해 고객들이 상황에 맞춰 더욱 유연하게 서비스를 선택할 수 있게 했다.

이번 서비스 개편에 맞춰 홈페이지의 이용 편의성도 강화됐다. 고객이 부가서비스 구매 여부를 보다 쉽게 결정할 수 있도록 구간별 예상 비행시간 정보를 제공하고 개별 구매 대비 묶음할인 할인율을 한눈에 볼 수 있도록 홈페이지 UI(사용자 환경)를 개선해 구매 직관성을 높였다.

진에어 관계자는 “지난 에어부산과의 코드쉐어 개시에 이어 이번 서비스 기준 변경은 통합을 앞두고 고객 편의를 한층 높이기 위한 변화”로서 “앞으로도 고객 이용 경험을 지속적으로 살펴보며 고객 중심의 서비스 개선을 이어 나가겠다”라고 말했다.

한편, 이번 서비스 확대를 기념해 오는 3월 10일까지 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 부가서비스 할인 쿠폰을 2종을 제공한다. 이용을 원하는 고객은 초과 수하물 5000원 할인 쿠폰 및 사전 기내식 2000원 할인 쿠폰을 다운로드 받은 뒤 3월 28일 사이 탑승 기한 내에 사용하면 된다.