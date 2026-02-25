[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피 지수가 25일 장중 6000선을 넘기며 새로운 역사를 쓴데 이어 단숨에 6100선도 넘어섰다.

한국거래소에 따르면, 이날 오후 12시2분 현재 코스피는 전장보다 152.26포인트(2.55%) 오른 6121.90에 거래되고 있다.

지수는 전장 대비 53.06포인트(0.89%) 오른 6022.70으로 출발한 후 장중 한 때 잠시 주춤하며 5984.28까지 내려가기도 했으나 다시 상승폭이 커지고 있다.

유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 9794억원, 1562억원 매수하며 지수를 끌어올리고 있다. 외국인은 1조2331억원 매도 중이다.

반도체주와 자동차주, 원전주 등이 상승세를 보이며 시가총액 상위 종목 대부분이 오르고 있다. ‘반도체 투톱’인 삼성전자는 전장보다 3.0% 오른 20만6000원에, SK하이닉스는 2.6% 오른 103만2000원에 거래되고 있다.

현대차는 9.4% 상승한 57만3500원, 기아는 14.4% 오른 19만9100원이다.두산에너빌리티(2.2%), LG에너지솔루션(1.8%), SK스퀘어(5.3%), HD현대중공업(0.6%), 삼성바이오로직스(0.1%) 등도 상승 중이다.

같은 시간 코스닥 지수는 1.91% 오른 1166.91이다.