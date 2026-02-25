10개 외국계 금융사 CEO 간담회 사전 예방 소비자보호 동참 당부

이찬진(사진) 금융감독원장은 25일 외국계 금융회사 최고경영자(CEO)를 만나 “금융당국의 자본시장 활성화 노력에 협력해달라”고 당부했다.

이 원장은 이날 서울 여의도 콘래드호텔에서 10개 외국계 금융사 CEO와 간담회를 열고 “최근 코스피가 6000선을 돌파하는 등 주식시장이 역사적 활황세를 보이고 있다”면서 이같이 밝혔다.

그는 이날 코스피 6000 돌파와 관련해 “한국 자본시장의 잠재력과 금융당국의 자본시장 활성화 노력에 시장 신뢰가 반영된 결과”라고 평가했다.

이어 “금융당국이 생산적 금융 기반 강화, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입 등을 위한 여러 자본시장 혁신 정책을 추진하고 있다”고 소개하며 “글로벌 금융시장에서 축적한 경험과 다양한 규제환경에 대한 이해를 바탕으로 국내 자본시장 선진화를 위한 금융당국의 노력에 적극 협력하고 의견을 개진해 달라”고 주문했다.

이 원장은 또한 외국인 투자자 등록제 폐지, 영문공시 확대 등 그간의 외국계 금융사 관련 제도 개선 성과를 언급하며 “망분리 규제, 지배구조 등 중장기적 검토가 필요한 사안 또한 지속적으로 주의 깊게 살펴보고 있다”고 전했다.

소비자보호 패러다임 전환과 관련해선 “한국 금융 공동체의 일원으로서 금융상품의 설계와 제조, 심사, 판매와 사후관리 등 사전예방적 소비자보호체계 확립에 동참해달라”며 “이는 외국계 금융회사에 대한 시장 인식 개선에도 도움이 될 것”이라고 강조했다.

그는 끝으로 “외국계 금융사는 국내 금융시장의 변화와 혁신을 가장 먼저 체감하고 세계에 전파하는 핵심 가교”라며 “다양한 글로벌 네트워크를 통해 한국 시장을 홍보해 달라”고 덧붙였다.

이날 간담회에 참석한 외국계 금융사 CEO들은 당국과의 소통 창구 마련에 감사하다면서 “앞으로도 국내 금융산업 발전을 위해 금융당국의 정책 방향에 적극 협조하겠다”고 화답했다.

이들은 한국 자본시장의 선진화 필요성, 국내 금융중심지의 글로벌 경쟁력 강화 방안 등에 대한 다양한 시각을 전하며 “외국계 금융사의 여러 특수성과 형평성을 고려해 규제를 완화하고 국제기준에 부합하도록 제도를 개선해 달라”고 건의했다. 김은희 기자